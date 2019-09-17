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Внаслідок конфлікту на кордоні Киргизстану з Таджикистаном загинув один військовослужбовець, повідомляє прикордонна служба Киргизстану. Загиблий - 41-річний Равшан Мумінов, прапорщик, батько трьох дітей.

Загалом в перестрілці постраждали 13 осіб. Це сім військовослужбовців і шість громадян Киргизстану, повідомили киргизькі прикордонники.

Киргизстан стверджує, що таджицька сторона першою застосувала зброю, обстрілявши спочатку киргизький прикордонний пост "Максат", а потім - тимчасовий прикордонний пост "Сай" в Лейлекському районі Баткенської області.

Проте Таджикистан звинувачує в ескалації конфлікту Киргизстан.

Прес-секретар мерії міста Ісфари Ікбол Тішачі прокоментував виданню Sputnik в Таджикистані ситуацію на кордоні. Тішачі вважає, що Киргизстан порушує угоди від 2014 року, за якими киргизи не мають права проводити будівельні роботи на спірній ділянці кордону.

"Причиною зіткнення два дні тому став початок будівництва громадянами Таджикистану на неописаній ділянці державного кордону. У відповідь на це киргиз також почав будівництво паркану на території свого будинку, розташованого в цій місцевості", - повідомили в прикордонній службі.

Міністр закордонних справ Киргизстану Чингіз Айдарбеков в розмові з таджицьким колегою Сіроджіддіном Мухріддіном поклав відповідальність за початок перестрілки на Таджикистан.

Це вже третій у 2019 році конфлікт з жертвами на киргизько-таджицькому кордоні. Двічі до цього доводилося евакуювати жителів прикордонного киргизького селища Аксай.

У липні черговий конфлікт на кордоні став причиною позачергової зустрічі президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і президента Таджикистану Емомалі Рахмона. Вони обіцяли обговорити питання спірних кордонів.

Причиною частих конфліктів на киргизько-таджицькому кордоні стають неописані спірні ділянки, що залишилися після розвалу СРСР. Загальна протяжність кордону між Киргизстаном і Таджикистаном складає 976 кілометрів, тільки 500 з яких повністю визначені.

Вогнищами конфліктів стають території, які вважаються анклавами на території Киргизстану і Таджикистану.

В одному з випадків це був Ворух - село з 40-тисячним населенням, яке є анклавом Таджикистану, повністю оточеним киргизькою територією. У липні його жителі встановили флагшток, який не сподобався мешканцям сусіднього киргизького села Аксай. Під час конфлікту загинув один громадянин Таджикистану, 16 постраждали, був важко поранений співробітник міліції Киргизстану.

Рішення про статус анклаву Ворух приймалося за радянських часів, виходячи з концепції, що всі ці території відносяться до єдиного СРСР.

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