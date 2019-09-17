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Колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила у коментарі BBC, що знищення будинку її родини на Київщині, - це вже четвертий напад на неї та її близьких впродовж місяця.

Вона розповіла про кожний інцидент і зазначила, що пов'язує їх з рішенням націоналізувати "Приватбанк".

В ніч на вівторок на Київщині спалили будинок, який належав родині Гонтаревої.

МВС та президент Зеленський засудили злочин.

"Нічний підпал будинку Валерії Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску", - заявив очільник МВС Арсен Аваков і пообіцяв, що поліція знайде злочинців.

"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ - брутальний злочин, швидке розслідування якого має стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Ланки одного ланцюжка?

"Першою ланкою у ланцюжку" пані Гонтарева вважає наїзд автомобіля на неї на пішохідному переході, що стався у Лондоні у серпні. Втім, зазначає, що поліція розглядає це як звичайну ДТП.

"Для місцевої поліції це є звичайною дорожньою пригодою. Вони досі не повідомили мені якихось деталей щодо цієї аварії. Гадаю, для них це рутинна справа. Тож я чекаю на висновки поліції, яких поки що немає".

За словами екс-очільниці НБУ, автомобіль, який її збив, не поїхав з місця ДТП, зупинився і звідти вийшов чоловік з "арабською зовнішністю".

"Поліція дала мені його ім'я та номер машини", - повідомила вона.

Після наїзду Валерія Гонтарева опинилася у лікарні, звідки прислала фотографію виданню "Новое время".

Копирайт изображения НВ Image caption Валерія Гонтарева надіслала відео і фото виданню НВ із лондонської лікарні

На уточнювальне питання BBC News "Ви не дуже впевнені, що щось стояло за цим інцидентом?", пані Гонтарева відповіла: "Ні, але це була перша ланка у ланцюжку, після якої почалися жахливі події".

Цими жахливими подіями вона називає спалення автомобіля, обшук квартири та спалення її будинку.

"Машину мого сина було спалено. Потім поліція вдерлася у мою квартиру для обшуку. Просто виламали двері, нікому не подзвонивши. А ще через кілька днів - вщент спалили мій дім вночі", - розповідає пані Гонтарева.

Про спалення автомобіля, який був зареєстрований на невістку екс-очільниці НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева, повідомляли 5 вересня.

У повідомленні ДСНС у Києві про цю пожежу згадується серед кількох інших пожеж у столиці ввечері 4 та вночі 5 вересня.

Тоді ж інцидент прокоментувала сама ексголова Нацбанку.

Будинок Гонтаревої на Київщині підпалили близько третьої ночі 17 вересня.

"Під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан", - повідомила поліція.

За даними силовиків, з травня будинок використовувався як дачний, до вересня маєток охороняли шість людей, але на момент пожежі - лише один охоронець.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років", - додали в поліції.

Погрози та побоювання за життя

В коментарі BBC News пані Гонтарева зазначила, що "багато разів отримувала погрози" і пов'язує це із рішенням націоналізувати "Приватбанк"

"Ви можете продивитися публічне інтерв'ю пана Коломойського. Це все у публічному доступі, у всіх його інтерв'ю", - наголосила екс-очільниця НБУ у відповідь на питання, про які погрози йдеться.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Валерія Гонтарева зазначає, що всі погрози на її адресу містяться у "публічних інтерв'ю" Ігоря Коломойського

Водночас вона зазначає, що всі погрози були публічними: "Все у публічних інтерв'ю".

Валерія Гонтарева наголосила BBC News, що побоюється за своє життя і сподівається, що українська влада розслідує напади.

"Давайте зачекаємо і подивимося. Сьогодні вже була реакція від міністра Авакова і президентського офісу. Давайте будемо сподіватися, що вони все це візьмуть до уваги і проведуть розслідування", - каже екс-очільниця НБУ.

На питання про те, чи вдається вона до якихось заходів перестороги, пані Гонтарева відповіла: "А як? Я сиджу у візочку - після двох операцій - у Лондоні. Що я можу зробити?"

Раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю ВВС називав усі звинувачення з боку НБУ на його адресу "одним великим фейком", і що він чекає на справедливу правову оцінку та компенсацію за те, що сталося із "Приватбанком".

Також він заявляв журналістам, що не бачить ніяких загроз пані Гонтаревій. "Нічого вона не злякалася і нічого вона не боїться... Де ви бачили, щоб коли людині щось загрожувало, вона про це відкрито заявляла в інтерв'ю, ще й провідним виданням? Нехай вона спить спокійно", - сказав він в інтерв'ю виданню "Новое время".

Валерію Гонтареву було призначено головою НБУ у червні 2014. За два місяці після російської анексії Криму і під час початку конфлікту на Донбасі.

Тоді за її призначення проголосували 349 депутатів - понад конституційна більшість.

Їй довелося очолювати центральний банк країни на тлі різкої девальвації гривні, значних виплат за зовнішніми боргами та масштабних змін у банківській системі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Опудало Валерії Гонтаревої вже "клали" в труну - під час протестів через масове закриття банків та різку девальвацію гривні на тлі анексії Криму та конфлікту на Донбасі

26 лютого 2015 року курс гривні сягнув історичного мінімуму - понад 30 грн за долар. Це утричі перевищувало курс на кінець лютого у 2014 році. Проте згодом гривня дещо зміцнилася.

За час, коли Валерія Гонтарева очолювала НБУ, з ринку "пішли" понад 80 банків. Якщо у січні 2014 року в Україні працювали 180 банків, то на 1 лютого 2017 року їхня кількість скоротилася до 93.

Критики цієї політики назвали цей процес "банкопадом". Проте у самому НБУ цей процес називають "великим банківським очищенням". Такі ж оцінки дають і міжнародні партнери України.

У квітні 2017 Валерія Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ. Але Рада офіційно звільнила її лише у березні 2018.

Конфлікт з Коломойським

Копирайт изображения УНІАН Image caption Націоналізація "Приватбанку" викликала конфлікт Гонтаревої з Коломойським

Націоналізація у 2016 році "Приватбанку", який належав Ігорю Коломойському, перетворила олігарха в одного з найбільших публічних опонентів Валерії Гонтаревої.

Позиція НБУ така: "Приватбанк" довелося націоналізувати через "діру в активах" у розмірі майже 150 мільярдів гривень, банк був неплатоспроможним.

Позиція Коломойського: жодної "діри" не було, тодішня влада руками Гонтаревої просто вирішила "віджати" у нього банк.

Пізніше Гонтарева звинуватила колишніх власників "Приватбанку" ще й тому, що перед націоналізацією вони провели шахрайські операції і вивели з банку близько 16 мільярдів гривень. Коломойський назвав це брехнею.

На тлі конфлікту із урядом і президентом, який також стосувався питання контролю над компаніями "Укрнафта" та "Укртранснафта", у 2017 році Коломойський зрештою виїхав з України.

Сама Гонтарева залишила посаду в Нацбанку у 2018 році, після чого переїхала до Великої Британії, де проживає й досі.

Перебуваючи у "добровільному вигнанні" в Ізраїлі, олігарх час від часу відзначався заявами із критикою Гонтаревої, проте найактивніша фаза їхнього конфлікту настала у 2019 році.

Після другого туру президентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський, олігарх повернувся до України.

За місяць до цього Окружний адмінсуд Києва визнав, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною (держава наразі оскаржує це рішення), а Генеральна прокуратура викликала Валерією Гонтареву на допит: вона одразу ж заявила, що повертатися до України наміру не має.

Із урахуванням того, що Володимира Зеленського багато хто сприймав саме як "проєкт Коломойського", деяким оглядачам всі ці події видавалися ланками одного ланцюга і "початком реваншу Коломойського".

Вже у червні пані Гонтарева дала інтерв'ю BBC News Україна і заявила, що Коломойський їй погрожує. Вона послалася на одну із його заяв, про те, що "якщо я не повернуся до України, він мене звідси вивезе в особистому порядку".

"Англійською це називається kidnapping. Це - злочин на території Британії, я хочу, щоб це всім було зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб всі ви знали, чому", - сказала Гонтарева.

Сам Коломойський відповів на це, що його слова вирвали з контексту. "Я сказав, що ми її вивеземо просто у приватному порядку: надамо їй приватний борт і привеземо. Якщо їй не хочеться їхати в економ-класі, коли її будуть екстрадувати".

"Нічого вона не злякалась і нічого вона не боїться. Нехай спить спокійно", - додав олігарх.

Проте наприкінці серпня пані Гонтарева спочатку заявила, що її збив автомобіль у Лондоні, а вже 5 вересня стало відомо, що невідомі спалили автівку невістки колишньої очільниці НБУ, яку так само звуть Валерія Гонтарева.

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