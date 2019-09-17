Facebook видалив сотні українських сторінок з мільйонами підписників. Чому?

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Facebook видалила понад сотню українських сторінок. Найбільше постраждали ресурси "Знай.ua" і "Politeka".

Загалом йдеться про 168 облікових записів, 149 сторінок і 79 груп, деякі з яких мали мільйони підписників.

Найвідоміші з видалених сторінок - це новинні ресурси "Знай.ua" і "Politeka".

За даними компанії SocialBakers, у першої спільноти було 2,8 мільйона підписників у фейсбуці, у другої - 2,2 мільойна. Тепер вони не працюють.

Facebook наводить кілька публікацій, які оприлюднювали сторінки, про які йде мова.

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Копирайт изображения Facebook

Копирайт изображения Facebook

Копирайт изображения Facebook

У повідомленні Facebook наголошується, що видалення сталося "не через контент, який вони опублікували, а через поведінку цих сторінок, груп і акаунтів".

Головна претензія, яку Facebook висунула видаленим сторінкам, - це "скоординована недостовірна поведінка".

"Люди які, стояли за цим, використовували підробні акаунти для управління групами або кількома сторінками, деякі з яких з часом змінювали свої імена", - кажуть у Facebook.

Представники соцмережі зазначили, що, за їхніми даними, курувала ці сторінки одна й та сама українська PR-компанія Pragmatico.

З відкритих джерел про Pragmatico майже нічого не відомо - фірма, судячи з усього, навіть не має власного офіційного сайту.

Бюджет, витрачений на рекламу видалених сторінок у Facebook та Instagram, склав близько 1,6 мільйона доларів.

"Ми постійно працюємо над тим, аби виявляти і зупиняти такий вид активності, оскільки не хочемо, щоб наші сервіси використовували для маніпулювання людьми", - йдеться в заяві Facebook.

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