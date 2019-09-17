Гонтарева проти Коломойського. Історія конфлікту в 500 словах

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Будинок Валерії Гонтаревої під Києвом спалили невідомі. Хто стоїть за підпалом, лишається загадкою, але трапився він на тлі затяжного конфлікту між колишньою очільницею Нацбанку з українським олігархом Ігорем Коломойським. Коротко нагадуємо, як розгорталася історія їхнього протистояння.

Валерія Гонтарева очолила Нацбанк у 2014 році і пропрацювала на цій посаді трохи менше чотирьох років. Період її правління найбільше запам'ятався трьома речами:

знеціненням гривні (менше 12 гривень за долар на момент призначення, понад 26 - на момент звільнення);

ліквідацією майже сотні українських банків;

націоналізацією найбільшого банку країни - "Приватбанку"

Саме націоналізація "Приватбанку", який належав Ігорю Коломойському, і перетворила олігарха в одного з найбільших публічних опонентів Валерії Гонтаревої.

Позиція НБУ така: "Приватбанк" довелося націоналізувати через "діру в активах" у розмірі майже 150 мільярдів гривень, банк був неплатоспроможним.

Позиція Коломойського: жодної "діри" не було, тодішня влада руками Гонтаревої просто вирішила "віджати" у нього банк.

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Пізніше Гонтарева звинуватила колишніх власників "Приватбанку" ще й тому, що перед націоналізацією вони провели шахрайські операції і вивели з банку близько 16 мільярдів гривень. Коломойський назвав це брехнею.

На тлі конфлікту із урядом і президентом, який також стосувався питання контролю над компаніями "Укрнафта" та "Укртранснафта", у 2017 році Коломойський зрештою виїхав з України.

Сама Гонтарева залишила посаду в Нацбанку у 2018 році, після чого переїхала до Великої Британії, де проживає й досі.

Перебуваючи у "добровільному вигнанні" в Ізраїлі, олігарх час від часу відзначався заявами із критикою Гонтаревої, проте найактивніша фаза їхнього конфлікту настала у 2019 році.

Після другого туру президентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський, олігарх повернувся до України.

За місяць до цього Окружний адмінсуд Києва визнав, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною (держава наразі оскаржує це рішення), а Генеральна прокуратура викликала Валерією Гонтареву на допит: вона одразу ж заявила, що повертатися до України наміру не має.

Із урахуванням того, що Володимира Зеленського багато хто сприймав саме як "проєкт Коломойського", деяким оглядачам всі ці події видавалися ланками одного ланцюга і "початком реваншу Коломойського".

Вже у червні пані Гонтарева дала інтерв'ю BBC News Україна і заявила, що Коломойський їй погрожує. Вона послалася на одну із його заяв, про те, що "якщо я не повернуся до України, він мене звідси вивезе в особистому порядку".

"Англійською це називається kidnapping. Це - злочин на території Британії, я хочу, щоб це всім було зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб всі ви знали, чому", - сказала Гонтарева.

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Сам Коломойський відповів на це, що його слова вирвали з контексту. "Я сказав, що ми її вивеземо просто у приватному порядку: надамо їй приватний борт і привеземо. Якщо їй не хочеться їхати в економ-класі, коли її будуть екстрадувати".

"Нічого вона не злякалась і нічого вона не боїться. Нехай спить спокійно", - додав олігарх.

Проте наприкінці серпня пані Гонтарева спочатку заявила, що її збив автомобіль у Лондоні, а вже 5 вересня стало відомо, що невідомі спалили автівку невістки колишньої очільниці НБУ, яку так само звуть Валерія Гонтарева.

Коментуючи обидва інциденти, Гонтарева не виключила, що до них якимось чином може бути причетний Ігор Коломойський. На це він відповів, що "обіцяв прислати за нею літак, а не автомобіль".

Вже 16 вересня невідомі підпалили будинок ексочільниці НБУ під Києвом. Вона вже заявила, що не знає, хто стоїть за підпалом, але нагадала, від кого отримувала погрози.

Коломойський історію з підпалом прокоментував коротко, натякнувши, що це може бути вигідно самій Гонтаревій: "Тепер, скоріше за все, її не видадуть (з Великої Британії - Ред.). Тож думайте самі".

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