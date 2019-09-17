Чи мотивує фетшеймінг худнути людей з ожирінням

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Популярний американський телеведучий Біл Мар закликав "повернути фетшеймінг": мовляв, критика людей із зайвою вагою - це нормальна річ, яка має мотивувати їх зайнятися собою. Проте згодні з Маром далеко не всі.

Ще один телеведучий Джеймс Корден заявив: "Доведено: фетшеймінг призводить лише до одного. Він змушує людей відчувати сором, наслідком якого є депресія і деструктивна поведінка".

"Якби жарти над гладкими людьми призводили до схуднення, в наших школах просто не було б дітей із зайвою вагою", - сказав Корден.

Але хто ж із них має рацію?

Станом на 2017 рік майже дві третини дорослих британців мали зайву вагу. У США - ситуація ще гірша: там цей показник сягає 70%.

Кевін Юкіліс, колишній професійний бейсболіст, заявив, що успішну спортивну кар'єру йому вдалося збудувати саме завдяки фетшеймінгу: через зайву вагу скаути бейсбольних клубів тривалий час просто не звертали на нього увагу, і це стало для нього хорошою мотивацією схуднути.

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Втім, саме такий досвід - це радше виключення з правил, каже Джейн Огден, професор з Університету Суррея, яка спеціалізується на психології здоров'я.

"Шеймінг - це хибний шлях", - сказала вона в розмові з BBC.

"Усі докази, які ми маємо, свідчать, що намагання присоромити людей змушує їх почуватися гірше. Це знижує самооцінку і призводить до депресії".

Дослідження науковців з Університетського коледжа Лондона, які займаються поведінковою психологією, свідчить, що фетшеймінг не мотивує людей із зайвою вагою худнути, а навпаки - призводить до того, що вони набирають ще більшу вагу.

19-річна Вікторія Ебрехем з Нью-Йорка каже, що на власному досвіді знає: Кевін Юкіліс, який говорить про позитивний вплив фетшеймінгу, помиляється.

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"Мене присоромлювали через мою вагу все життя, і я досі товста. Коли ще в школі я чула на свою адресу різні дурниці, я приходила додому і їла - просто щоб почуватися трохи краще".

"Люди, які ображають, - вони ж не роблять це, бо турбуються про мою вагу. Вони просто хочуть принизити мене, змусити відчувати негатив щодо свого тіла".

"Єдині люди, яких дійсно турбує моє здоров'я - це мої батьки і мій лікар. А діти на вулиці просто знущаються з мене за те, що я інша".

За словами Вікторії, зараз вона почувається у власному тілі дуже впевнено. В дитинстві, каже студентка, вона й не здогадувалася, що можна бути "товстою і щасливою" одночасно.

Дівчина розповідає, що більше не намагається сидіти на дієтах: "Менша вага - це позитив для здоров'я, але я проти дієт. Я перепробувала більшість з них, але минав час і вага поверталася. Тому зараз я просто намагаюся робити вправа і їсти більш здорову їжу".

Професор Джейн Огден каже, що тема зайвої ваги завжди є дуже непростою для обговорення.

"Докази свідчать, що зайва вага і ожиріння чинять серйозний вплив на розвиток різноманітних захворювань - від діабету до раку. І про це потрібно знати. Але є різниця між тим, щоб говорити про це, і змушувати людей відчувати сором за своє тіло. Такі дискусії - це непросто", - каже Огден.

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