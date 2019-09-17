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В Збройних силах України хочуть відкрити більше посад для жінок, повідомляє сайт Міністерства оборони.

За даними головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, нині в українському війську 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 - старші офіцери.

Для порівняння, у 2018 році в армії проходили службу 24 897, а в 2017-му - понад 23 тисячі жінок. У 2008 році їх було всього 1800.

Статус учасника бойових дій за участь в подіях на Донбасі надано майже 10 000 жінкам.

Зняти заборону

Міністерство оборони повідомило, що стало чи не єдиним відомством, яке повністю взяло на себе виконання цілей партнерства з НАТО саме в гендерних аспектах військової служби. Зокрема, ведеться активна робота щодо забезпечення жінкам перспективи кар'єрного зростання, відповідно до рівня освіти, досвіду і результатів службової діяльності.

Там нагадали, що у 2016 році було розширено перелік військових професій для жінок. "Якщо раніше вони претендували переважно на посади зв'язківців, діловодів, кухарів (небойових), то нині вони можуть бути механіками, водіями, артилеристами тощо".

Також набули чинності зміни до законодавства, завдяки яким віднині жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками.

Проте остаточно питання гендерної рівності ще не вирішено. Для жінок залишається заборона комплектування посад офіцерського складу, які пов'язані із використанням вибухових речовин, водолазними роботами.

Закриті також усі посади на підводних човнах і надводних кораблях, в управліннях бригад надводних кораблів (крім спеціальностей морально-психологічного та медичного забезпечення), посади протипожежної охорони, робота на яких пов'язана з безпосереднім гасінням пожеж, а також логістичного забезпечення, робота на яких пов'язана з отруйними речовинами.

Не відкриті посади для жінок і у військових частинах спеціального призначення, хоча робота над усунення таких обмежень в ЗСУ триває.

Окрім того в міністерстві нагадали, що цього року до військових ліцеїв вперше могли вступати дівчата.

Копирайт изображения Міністерство оборони України

Чи буде жінка-генерал?

"Шанси в українок великі", - повідомляє відомство.

Причина проста: кількість жінок-офіцерів, які навчаються на оперативному рівні, за останні п'ять років зросла в декілька разів.

"Якщо раніше жінка на оперативному рівні - це поодинокий випадок на кшталт медика чи гуманітарія, то нині жінки є і на командних спеціальностях. За кілька років опинимось у ситуації, коли жінки претендуватимуть на заміщення керівних посад не лише в галузі юриспруденції чи медзабезпечення, а й на серйозних командних посадах, як у НАТО".

"Головне - це ментальна готовність офіцерів-чоловіків до сприйняття і виконання рішень та команд, які віддає жінка-офіцер", - додають в оборонному відомстві.

А що в НАТО?

В арміях різних країн-членів НАТО жінки вже давно обіймають найвищі керівні посади.

В Австралії з 2011 року вже немає жодних обмежень для жінок на будь-яких посадах, а в Норвегії аналогічний закон ухвалено ще 1985 року.

Декілька років тому Міноборони США відкрило всі штати для жінок. Проте всі показники б'є Ізраїль - 34% загальної чисельності армії цієї країни є саме жінки.

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