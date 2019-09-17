"Мені казали, що я надто потворна для селфі"

Копирайт изображения Melissa Blake Image caption У Меліси Блейк генетичний розлад кісток і м'язів - синдром Фрімена-Шелдона

Меліса Блейк написала блог про Дональда Трампа в соціальних мережах, який став вірусним.

Але більшість з тих тисяч коментарів, які вона отримала, були не про сам допис, а про те, як вона виглядає.

У 38-річної Меліси генетичний розлад кісток і м'язів - синдром Фрімена-Шелдона. Це рідкісне захворювання, яке вражає рот, обличчя, руки і ноги.

"Були коментарі людей, які називали мене "потворною" і казали: "Вона схожа на повітряну кулю", - розповідає Мелісса програмі ВВС Newsbeat.

Останньою краплею стало те, що один неприємний коментатор запропонував заборонити їй публікувати свої фотографії в інтернеті через те, як вона виглядає.

"І я подумала, що ж, я зроблю навпаки і покажу їм всім, що вони не кращі за мене".

У відповідь тим, хто називав її потворною, Меліса, яка є журналістом-фрілансером та блогером з обмеженими можливостями, поділилася трьома селфі у Twitter.

Твіт Меліси сприйняли позитивно, він вже отримав понад 22 000 ретвітів і понад 256 000 лайків.

"Я вважаю, що багато жінок, які публікують своє обличчя, піддаються візуальним нападам".

Копирайт изображения Melissa Blake Image caption Меліса у відповідь на закиди щодо її зовнішньості опублікувала свої селфі

Мелісі зробили понад 26 операцій з випрямлення суглобів, рук, колін і лікування сколіозу.

Вона каже, що часом важко ігнорувати жорстокі коментарі, які йдуть на її адресу.

"Я б збрехала, якби сказала, що вони мене не турбують, важко себе тримати в руках".

"Ці люди просто сидять вдома, ховаючись за своєю клавіатурою. Я не думаю, що вони б особисто сказали хоч половину того, що вони говорять комусь в інтернеті".

"Я сподіваюся, що мої селфі допоможуть їм зрозуміти, що по той бік комп'ютера є людина, яку вони ображають."

"Я думаю, це нас повертає до того, аби ми ставились до людей так, як хочемо, щоб до нас ставились. Я знаю, що це звучить як кліше, але я думаю, що це правда".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!