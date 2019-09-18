Рада розвантажила антикорупційний суд: що це означає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Верховній Раді важко давалось створення ВАКС, але влітку 2018 закон схвалили

Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства про роботу Вищого антикорупційного суду, які розвантажать суд від понад трьох тисяч справ та дозволять зайнятись тільки тими, які розслідувало НАБУ.

Антикорупційний суд розпочав роботу з 5 вересня цього року, проте голова суду Олена Танасевич скаржилась, що з перших днів роботи його можуть паралізувати понад три тисячі справ, які передадуть суди загальної юрисдикції.

Окрім близько 200 справ, які розслідувало НАБУ, до ВАКС мають потрапити ще понад три тисячі антикорупційних проваджень інших правоохоронних органів, в яких шкода, завдана державі, складає понад 500 тисяч гривень.

Голова апарату суду Богдан Крикливенко у серпні заявляв, що така ситуація може призвести до колапсу роботи суду, в якому всього 38 суддів.

За підрахунками експертів, на які послався пан Крикливенко, за таких умов перших вироків можна чекати роками.

Про цю ситуацію знали в Офісі президента, намагались вирішити її ще в липні. Проте тоді Рада не змогла розглянути поправки до закону про Вищий антикорупційний суд.

29 серпня президент ще раз направив свій законопроєкт до Верховної Ради.

Ухвалений 18 вересня проєкт змінює перехідні положення закону про суд, щоб з початком роботи до нього потрапили тільки дві сотні справ, які розслідувало НАБУ.

Всі ж інші корупційні справи інших органів і далі мають розглядати загальні суди, а до ВАС будуть потрапляти тільки ті, слідство в яких розпочато з 5 вересня.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова Вищого антикорупційного суду - 37-літня Олена Танасевич

До Вищого антикорупційного суду мають передати усі гучні справи НАБУ, включно з провадженнями проти Романа Насірова, Миколи Мартиненка і навіть апеляцію Геннадія Труханова.

Коли посадки?

Україна створила антикорупційний суд на вимогу західних партнерів для розгляду справ топ-корупціонерів.

Призначив суддів ВАКС ще президент Петро Порошенко, запускати суд випало новому президенту Володимиру Зеленському. Який, до слова, пообіцяв "посадки" корупціонерів вже цієї осені.

Проте навіть після ухвалення Радою "розвантаження ВАКС", у суді не прогнозують вироків раніше 2020 року.

"Восени навряд чи варто чекати на вироки. Це можуть бути тільки угоди між обвинуваченням та захистом. Не думаю, що вироки у серйозних справах можуть бути раніше початку наступного року", - розповів ВВС News Україна суддя ВАКС Маркіян Галабала.

Він припускає, що в апеляційній палаті рішення можуть з'явитись трохи швидше, але і там у гучних справах вищих посадовців з багатьма епізодами швидких рішень не буде.

Влітку 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурсний відбір до антикорупційного суду, який тривав до березня 2019 року.

Кандидати проходила кілька етапів оцінювання та відбору. І найголовніше, була створена рада іноземних експертів, яка фактично отримала право вето на відсів "недоброчесних" кандидатів.

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Міжнародні експерти на останніх етапах відбору відсіяли 42 претендентів, щодо яких були застереження про доброчесність, репутацію та статки.

Експерти заблокували практично всіх кандидатів, щодо яких були застереження в громадських активістів.

19 березня конкурс завершили. 38 кандидатур передали для призначення президентом.

За десять днів до другого туру президентських виборів Петро Порошенко призначив 38 суддів нового антикорупційного суду. 11 квітня вони прийняли присягу.

Загалом до першої інстанції Вищого антикорупційного суду увійшли 27 суддів, а до апеляційної палати - 11.

ВВС News Україна детально розбирала кожного новообраного суддю, більшість з яких є молодими і маловідомими суддями, адвокатами та науковцями з регіонів.

Вже 7 травня вони обрали собі керівника. Головою стала 37-річна суддя з Харківщини Олена Танасевич.

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