У Києві побили заступника Кличка. Він у тяжкому стані

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимиру Слончаку наклали 14 швів на голову

У Києві невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Напад стався на вулиці Митрополита Липківського у Солом'янському районі столиці.

"Він у загальній палаті, не в реанімації, але стан тяжкий, накладено 14 швів на голову. Йому складно розмовляти і лікарі не пускають до нього", - повідомили BBC News Україна у прес-службі КМДА.

Зранку пан Слончак встиг дати свідчення поліції, повідомили в прес-службі.

35-річний Володимир Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень з грудня 2018 року, а з 2015 року є головою наглядової ради "Київміськбуд", у якій представляє Київміськраду.

Він працював на різних посадах у Київській міській раді з 2005 року.

У квітні 2017 року у Василькові сталася перестрілка за участю Володимира Слончака. Тоді "Київськміськбуд" повідомив, що по автомобілю Слончака відкрили вогонь невідомі, він заїхав на територію Васильківського відділку поліції, де нападники застосували проти нього холодну зброю і нанесли ножове поранення, повідомляє Інтерфакс-Україна.