У Миколаєві розстріляли трьох працівників АЗС. У місті оголосили спецоперацію
У Миколаєві на АЗС вбито трьох працівників. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.
"Повідомлення про виявлення тіл працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями надійшло до поліції сьогодні близько 12:20", - йдеться у повідомлення.
У місті оголосили спеціальну поліцейську операцію "Сирена".
Відкрито справу за статтею за ст. 115 КК України "умисне вбивство".
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Місцеве видання Novosti-N повідомляє, що тіла загиблих знайшла дружина одного з працівників АЗС. У приміщенні вона побачила тіла трьох чоловіків у калюжах крові, зокрема, тіло власного чоловіка.
На місці працює керівництво поліції області. За даними видання, АЗС є однією з найбльших газових заправок міста, де заправляються маршрутки і транзитний транспорт.