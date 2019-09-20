Копирайт изображения ВВС Image caption Книга року ВВС - що це таке?

У п'ятницю стартує ювілейна, 15-а Книга року ВВС. Це літературний конкурс, який щороку восени проводить редакція ВВС News Україна.

Як у ньому можна взяти участь, хто вигравав і що отримують переможці - розповідаємо головні речі про Книгу року ВВС.

Книзі року ВВС вже 15 років. Впродовж цих років до редакції надійшли тисячі книжок, які на конкурс надсилають видавництва. І ми їх всі читали.

У конкурсі можуть взяти лише книжки, видані або перекладені українською мовою впродовж останнього року. Це - проза, доросла і дитяча, а також есеї.

Більш детально всі правила конкурсу описані тут.

Книжки спочатку читає і обирає редакція. Журналісти відповідають за перший етап відбору, формують так званий "Довгий список". З усіх надісланих книжок ми обираємо близько 30 найменувань.

Копирайт изображения ВВС Image caption Так виглядали "Довгі списки" Книги року ВВС-2018

Далі за справу береться журі, яке з "Довгого списку" обирає фіналістів конкурсу - це п'ять книжок, так звані "Короткі списки" премії.

Всі списки і всю інформацію про конкурс Книга року ВВС можна знайти у нас на сайті bbc.ua

Переможців конкурсу і найкращі книжки обирає теж журі. Найкращі твори обирають у трьох номінаціях - Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС - Есеїстика.

Переможець отримує премію - одну тисячу фунтів, а ще диплом і овації.

Копирайт изображения ВВС Image caption Переможці книги року ВВС у 2018 році

Імена переможців до останнього тримають у секреті і оголошують лише під час церемонії нагородження, яка зазвичай проходить в грудні. Фінал конкурсу цього року проведуть 13 грудня.

Книга року ВВС - це все найкраще, що видається в Україні.

У Книзі року ВВС перемагали, як знамениті автори, так і письменники-початківці.

Так, тричі перемагав Сергій Жадан з книгами "Капітал" та "Ворошиловград", за останню він ще й отримав "Книгу ВВС десятиліття", двічі вигравав Юрій Винничук - "Весняні ігри в осінніх садах" і "Танго смерті". У 2014 Дитячу Книгу року ВВС виграла Катерина Штанко з її першою книжкою "Дракони, вперед!".

У різні роки переможцями Книги року ВВС стали представники однієї родини - у 2014 у конкурсі перемогла Софія Андрухович з її романом "Фелікс Австрія", у 2018 перемогу здобули її батько і чоловік: "Коханці Юстиції" Юрія Андруховича та "Церебро" Андрія Бондаря у номінації "Есеїстика".

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/STOROJOVAZASTAVA Image caption Фільм "Сторожова застава" зняли за мотивами книги Володимира Рутківського, переможця "Книга року ВВС-2011"

Книжки, які брали участь у конкурсі, ставали фільмами - "Сторожова застава" Миколи Рутківського, "Фелікс Австрія" Софії Андрухович, "Століття Якова" Володимира Лиса, "Червоний" Андрія Кокотюхи.

Повний список переможців Книги року ВВС:

2018 - "Коханці Юстиції" Юрія Андруховича (Книга року BBC), "Мері" Сашка Дерманського (Дитяча книга року BBC) та "Церебро" Андрія Бондаря (Книга року BBC - Есеїстика).

2017 - Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС), Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча книга року ВВС).

2016 - Таня Малярчук "Забуття" (Книга року ВВС), Галина Ткачук "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС)

2015 - Василь Махно "Дім у Бейтінг Голлов", Андрій Бачинський "140 децибелів тиші"

2014 - Софія Андрухович "Фелікс Австрія", Катя Штанко "Дракони, вперед!"

2013 - Ярослав Мельник "Далекий простір", Мар'яна і Тарас Прохасько "Хто зробить сніг"

2012 - Юрій Винничук "Танго смерті", Леся Воронина "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів"

2011 - Володимир Рутківський "Cині води"

2010 - Сергій Жадан "Ворошиловград"

2009 - Іздрик "ТАКЕ"

2008 - Люко Дашвар "Молоко з кров'ю"

2007 - Володимир Діброва "Андріївський узвіз"

2006 - Сергій Жадан "Капітал"

2005 - Юрій Винничук "Весняні ігри в осінніх садах"

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC та на сайті bbc.ua.

Книга року ВВС - допоможемо обрати, що читати.

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