Як розділять Нафтогаз. Пояснюємо у 500 словах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уряд визначив, кому належатиме "вентиль" від української ГТС з 2020 року

Уряд оновив план анбандлінгу "Нафтогазу", тобто відокремлення видобутку, постачання і транспортування газу зі структури однієї компанії, а також передав управління майбутнім оператором ГТС Мінфіну.

Рішення ухвалене на засіданні уряду напередодні відновлення газових переговорів із Росією про новий контракт на транзит газу до Європи.

За словами міністра енергетики та екології Олексія Оржеля, з одного боку, це рішення є компромісним і "ліквідувало конфлікт" стосовно анбандлінгу між керівництвом "Нафтогазу" та попереднім урядом щодо контролю над газотранспортною системою.

Минулого року ГТС забезпечила дохід у понад 2,5 млрд доларів від транзиту газу до Європи.

З іншого боку, оновлена модель анбандлінгу відповідає європейському енергетичному законодавству - так званому Третьому енергопакету, а відтак, дозволяє посилити позиції України на газових переговорах із Росією та домагатися підписання нового контракту за європейськими правилами.

"Напрацювали модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" згідно з вимогами Третього енергопакета. Дуже важливо, що нам вдалося зрушити ситуацію перед тристоронніми переговорами між Україною, ЄС та РФ. Надійна та безперебійна робота української газотранспортної системи (ГТС) дуже необхідна для постачальників та споживачів з країн ЄС. Деполітизація теми управління ГТС дасть нам можливість зайняти сильну позицію у майбутніх переговорах", - заявив Оржель.

Чому це важливо, свого часу пояснював Юрій Вітренко, виконавчий директор Групи "Нафтогаз".

"Один із можливих сценаріїв, якщо не базовий, що ми не матимемо транзиту з 1 січня 2020 року. Але є й інший сценарій, - транзит триватиме, і ми матимемо не один контракт на транзит газу, а кілька. Наприклад, це можуть бути європейські компанії, які купуватимуть російський газ на східному кордоні України", - заявляв Юрій Вітренко.

Новий оператор української ГТС - компанія Магістральні газопроводи - буде передана у підпорядкування міністерству фінансів, аби, як заявив міністр енергетики, "не було якихось елементів впливу" (з боку профільного міністерства - Ред.).

Копирайт изображения NAFTOGAZ group Image caption Так уявляє план наступних дій щодо свого анбандлінгу сам "Нафтогаз"

Україна зобов'язалася здійснити "анбандлінг" кілька років тому в рамках домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством.

Нині всі ці функції виконує "Нафтогаз" і безпосередньо його "дочка" - "Укртрансгаз", у складі якого було створено філію "Оператор ГТСУ".

Саме в ній сконцентровано весь персонал, процеси і активи, необхідні для транспортування газу.

Крім того, створено "дочку" "Укртрансгазу" з такою ж назвою - ТОВ "Оператор ГТСУ". Від 1 липня все наповнення філії, крім активів - ГТС, переведено до ОГТС.

Саме ТОВ "Оператор ГТСУ" і стане ядром майбутнього незалежного оператора ГТС. Саме її з 1 січня разом із ГТС буде передано ПАТ "МГУ", 100% акцій якої управлятиме Мінфін.

Так процес анбандлінгу має завершитися.