Україна готується до розведення по всій лінії розмежування

Копирайт изображения Прес-центр ООС

Українські військові готуються до розведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомив командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко.

"Проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником генерального штабу Збройних сил України, міністром оборони України та главою держави", - сказав він під час брифінгу.

"Ми готові до цього заради покращення життя наших громадян", - додав пан Кравченко.

Він уточнив, що повне розведення залежить не лише від української сторони: "Все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку", - сказав командувач ООС.

Він додав, що наразі тривають роботи до початку відновлення мосту в Станиці Луганській. Там вже підготували майданчик для будівельної техніки і матеріалів, а також розширили під'їзну дорогу.

Окрім того, за словами Кравченка, найближчим часом можуть бути створені безпечні зони біля населених пунктів Золоте та Петровське.

Президент Зеленський минулого тижня висловив сподівання, що це питання кількох тижнів.

"Ми розвели війська у Станиці Луганській. Там немає стрільби. Там ми почали будувати міст. Наступний етап, згідно Мінських домовленостей, - Петровське і Золоте", - сказав Зеленський під час виступу на форумі Ялтинської стратегії у Києві.

Як відводили війська біля Станиці Луганської?

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про завершення розведення сил обох сторін у Станиці Луганській та демонтаж укріплених позицій.

В ОБСЄ заявляли, що упродовж кількох днів спостерігали і зафіксували, як обидві сторони звільнили території в зоні розведення, а також почали розбирати фортифікаційні споруди, проводити роботи з розмінування.

Процес розведення військ біля Станиці Луганської міг розпочатися і раніше - перші домовленості про це були досягнуті ще у 2016 році.

Однак, за умовами, було необхідно, щоб режим тиші у цьому районі протримався щонайменше тиждень.

Жодного разу такого не траплялося - загалом було зірвано близько 80 спроб розвести війська. У цих зривах сторони регулярно звинувачували одна одну.

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