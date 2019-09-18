Пожежа у школі в Ліберії: загинули щонайменше 23 дитини

Щонайменше 23 дитини загинули під час пожежі у школі-інтернаті, що розташована неподалік від Монровії, столиці Ліберії.

За попередніми даними, пожежа почалась вранці, коли учні інтернату ще спали у будівлі, розташованій поруч із мечеттю.

У місцевій поліції розповіли BBC, що наразі вони продовжують пошуки тіл, які можуть ще залишатися в будівлі.

Президент Джордж Веа вже висловив співчуття родичам загиблих.

"Це важкий час для сімей жертв і всієї Ліберії. Глибокі співчуття", - написав він.

Кореспондент BBC Джонатан Пей-Лайлі повідомляє, що автомобілі швидкої допомоги вивезли тіла дітей з місця пожежі.

Очікується, що їх поховають вже у середу.

Речник поліції розповів, що пожежа, судячи з усього, виникла через проблеми з електрикою.

Свідок пожежі, Еммануель Герберт, каже, що прокинувся через шум і почав кликати людей на допомогу.

"Коли я поеврнувся, щоб подивитися, що відбувається, все навколо було червоним, я подивився у вікно, і там все палало", - сказав він.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!