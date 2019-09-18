У Києві перекрили міст Метро. Невідомий погрожує його підірвати

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У Києві через загрозу підриву перекрили міст Метро. Червона лінія столичного метрополітену частково не працює.

"Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито", - йдеться в повідомленні поліції.

За словами правоохоронців, на місці події перебувають керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Фейсбук-спільнота "Київ оперативний" повідомляє, що невідомий чоловік зупинив свою автівку прямо посеред мосту.

Водночас видання The Бабель із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах пише, що чоловік озброєний автоматом і робить попереджувальні постріли в повітря.

За деякими даними, він намагався поцілити в дрон, який до мосту направили правоохоронці.

"На середині мосту метро стоїть біла машина, в ній особа в камуфляжі та голубому береті, можливо, з карабіном. Повідомив, що міст та авто заміноване. Стріляв у повітря зі зброї", - цитує The Бабель джерело в поліції.

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Свідки помітили біля мосту снайперів.

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Столичний метрополітен у соцмережах повідомив, що Червона лінія метро наразі працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

"Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Арсенальна" перевіряється фахівцями", - йдеться у повідомленні.

На під'їздах до мосту Метро - великі затори.

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Начальник поліції Києва Андрій Крищенко вже повідомив, що правоохоронці кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту.

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