Словник Merriam-Webster доповнив значення слова “вони”. Як саме?

Копирайт изображения Getty Images

Редакція найстарішого американського словника Merriam-Webster додала нове значення для слова "вони" ("they").

Тепер це слово може використовуватися стосовно людини, яка не ідентифікує себе ані як чоловіка, ані як жінку.

Нововведення спрямоване на тих людей, чия гендерна ідентичність знаходиться поза бінарною гендерною системою.

Критики цього лінгвістичного рішення вважають його граматично неправильним.

На це у блозі Merriam-Webster відповідають, що за такою логікою використання англійського слова "you" в однині, за великим рахунком, теж є граматично неправильним, адже англійський займенник "ти" ("you") теж виріс із займенника "ви" ("you").

"Але ж ми не жаліємося на те, що використання "you" в однині є граматичною помилкою", - кажуть в редакції Merriam-Webster.

"Називайте мене "вони"

Копирайт изображения Getty Images

Минулого тижня із проханням називати його "вони" до своїх прихильників звернувся популярний британський співак Сем Сміт.

За його словами, так буде правильніше, адже він не почувається ні чоловіком, ні жінкою: "Я десь посередині".

"Я дуже нервував перед тим, як анонсувати це, оскільки приділяю забагато значення тому, що про мене подумають люди", - написав Сміт.

"Розумію, що це призведе до багатьох помилок і місгендерінгу, але все, про що я прошу: будь ласка, спробуйте. Сподіваюсь, ви побачите мене так само, як себе бачу я. Дякую".

Сем Сміт - британський співак, який найбільше відомий завдяки пісні "Stay with Me". Свого час він отримав за цю композицію і альбом "In the Lonely Hour" премію "Греммі".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!