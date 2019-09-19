У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС

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У Миколаєві поліція затримала підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС. Він є колегою вбитих, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

"За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї, розстріляв чоловіків 33, 51 та 59 років через неприязні стосунки", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного чоловіка затримали за місцем проживання у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Поліцейські також знайшли на місці злочину заяву підозрюваного про звільнення.

У випадку доведення провини його можуть засудити за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України "Умисне вбивство двох або більше осіб", що передбачає позбавлення волі на 10-15 років або довічне ув'язнення.

Тіла трьох вбитих - механіка, оператора та касира - в одному з приміщень газової АЗС знайшла вдень 18 вересня дружина одного з загиблих, якій чоловік не відповідав на телефонні дзвінки. На крики жінки прибігли перехожі, які викликали поліцію.

У місті оголосили спецоперацію "Сирена", розглядалися версії про вбивство з метою заволодіння грошима, через неприязнь та раптовий конфлікт.