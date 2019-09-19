Трюдо під ударом: прем'єру Канади довелося вибачатися за фото напередодні виборів

Копирайт изображения Time Magazine Image caption Фото Трюдо в образі Аладдіна викликало критику з боку усіх його опонентів - і правих, і лівих

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за фотографію 18-річної давності, на якій він зображений у білому тюрбані і коричневому гримі на вечірці у приватній школі. Фотографію опублікував журнал Time.

На знімку з щорічника 2001 року Трюдо зображений з темним гримом на обличчі і руках в елітній академії Вест-Пойнт-Грей у Ванкувері, де він працював викладачем.

Після публікації фото в Time Трюдо виступив перед журналістами і пояснив, що наклав коричневий грим і одягнувся в костюм Аладдіна на гала-вечірці на тему "Арабські ночі".

Він визнав, що фотографія була расистською, і сказав, що "глибоко шкодує", і повинен був тоді добре подумати.

На питання, чи були ще подібні випадки, Трюдо відповів, що наносив грим, виступаючи на шоу талантів в середній школі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фотографія 2001 року може зашкодити рейтингу Трюдо напередодні виборів

Національна рада канадських мусульман висловила обурення з приводу фото.

Виконавчий директор ради Мустафа Фарук сказав: "Бачити прем'єр-міністра в коричневому/чорному гримі дуже сумно. Носіння чорного і коричневого гриму гідне осуду і повертає нас до історії расизму".

Ендрю Шир, лідер опозиційних консерваторів, сказав, що фотографія була расистською в 2001 році і залишається расистською зараз. "Сьогодні ввечері перед канадцями постав чоловік, абсолютно нездатний приймати зважені рішення. Людина, яка не має керувати цією країною", - заявив він.

Сикх Джагмен Сінгх, лідер лівої Нової Демократичної партії, назвав знімок образливим. "Використання коричневого або чорного гриму - це висміювання людей тільки за те, хто вони і як живуть", - сказав він.

Фотографію також розкритикувала у Twitter лідер Зеленої партії Елізабет Мей. Вона заявила, що шокована знімком.

Пропустити Twitter допис , автор: @ElizabethMay I am deeply shocked by the racism shown in the photograph of Justin Trudeau. He must apologize for the harm done and commit to learning and appreciating the requirement to model social justice leadership at all levels of government. In this matter he has failed. — Elizabeth May (@ElizabethMay) 19 вересня 2019 р.

Публікація фотографії збіглася з початком передвиборної кампанії перед виборами, які пройдуть 21 жовтня і будуть, згідно з соціологічними опитуваннями, непростими для канадського прем'єра. Наразі рейтинги Ліберальної партії, яку очолює Трюдо, і опозиційних консерваторів є майже рівними.

Джастін Трюдо, син покійного прем'єр-міністра Канади П'єра Трюдо, який з невеликою перервою був очільником уряду у 1968-1984 роках, бореться за переобрання на другий термін.

Канадський прем'єр - не перший політик, який потрапив у халепу подібним чином. Губернатор Вірджинії Ральф Нортем зізнався, що носив чорний грим, вбираючись як Майкл Джексон.

Однак він спростував твердження про те, що він був на расистській фотографії в щорічнику своєї медичної школи 1984 року.

Не перший скандал з Трюдо

Історія з фотографією в образі Аладдіна - не перший скандал, який може вплинути на результат канадських лібералів на виборах.

У серпні уповноважений з питань етики Канади Маріо Діон дійшов висновку, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо порушив федеральні правила, які стосуються наявності конфлікту інтересів.

В оприлюдненому звіті йдеться, що Трюдо намагався вплинути на колишнього міністра юстиції і генпрокурора Канади Джоді Вілсон-Рейболд щодо розслідування кримінальної справи проти SNC-Lavalin - найбільшої інженерно-будівельної компанії країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На цій фотографії 2015 року Джоді Вілсон-Рейболд обіймає Джастіна Трюдо, а через 4 роки вони стануть опонентами

Ексміністр юстиції Джоді Вілсон-Рейболд у лютому заявила, що Трюдо протягом кількох місяців переконував її, що судовий процес над SNC-Lavalin матиме масу негативних наслідків - зокрема, втрату багатьма канадцями робочих місць, а це, у свою чергу коштуватиме Трюдо і його партії голосів виборців.

Корпорація SNC-Lavalin - одна з найбільших у світі інженерних і будівельних компаній. Її звинувачують в корупційних діях на загальну суму 36 мільйонів доларів.

Стверджується, що компанія платила хабарі лівійським чиновникам в період з 2001 по 2011 рік, коли при владі в Лівії перебував Муаммар Каддафі.

Сам Трюдо заперечує, що якимось чином впливав на розслідування з метою захистити SNC-Lavalin.

Висновки уповноваженого з етики у Канаді не мають жодних юридичних наслідків, але все одно можуть стати для Трюдо серйозною репутаційною проблемою - особливо з огляду на те, що восени в Канаді пройдуть всезагальні вибори.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!