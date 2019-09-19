Трюдо під ударом: прем'єру Канади довелося вибачатися за фото напередодні виборів
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за фотографію 18-річної давності, на якій він зображений у білому тюрбані і коричневому гримі на вечірці у приватній школі. Фотографію опублікував журнал Time.
На знімку з щорічника 2001 року Трюдо зображений з темним гримом на обличчі і руках в елітній академії Вест-Пойнт-Грей у Ванкувері, де він працював викладачем.
Після публікації фото в Time Трюдо виступив перед журналістами і пояснив, що наклав коричневий грим і одягнувся в костюм Аладдіна на гала-вечірці на тему "Арабські ночі".
Він визнав, що фотографія була расистською, і сказав, що "глибоко шкодує", і повинен був тоді добре подумати.
На питання, чи були ще подібні випадки, Трюдо відповів, що наносив грим, виступаючи на шоу талантів в середній школі.
Національна рада канадських мусульман висловила обурення з приводу фото.
Виконавчий директор ради Мустафа Фарук сказав: "Бачити прем'єр-міністра в коричневому/чорному гримі дуже сумно. Носіння чорного і коричневого гриму гідне осуду і повертає нас до історії расизму".
Ендрю Шир, лідер опозиційних консерваторів, сказав, що фотографія була расистською в 2001 році і залишається расистською зараз. "Сьогодні ввечері перед канадцями постав чоловік, абсолютно нездатний приймати зважені рішення. Людина, яка не має керувати цією країною", - заявив він.
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Сикх Джагмен Сінгх, лідер лівої Нової Демократичної партії, назвав знімок образливим. "Використання коричневого або чорного гриму - це висміювання людей тільки за те, хто вони і як живуть", - сказав він.
Фотографію також розкритикувала у Twitter лідер Зеленої партії Елізабет Мей. Вона заявила, що шокована знімком.
Публікація фотографії збіглася з початком передвиборної кампанії перед виборами, які пройдуть 21 жовтня і будуть, згідно з соціологічними опитуваннями, непростими для канадського прем'єра. Наразі рейтинги Ліберальної партії, яку очолює Трюдо, і опозиційних консерваторів є майже рівними.
Джастін Трюдо, син покійного прем'єр-міністра Канади П'єра Трюдо, який з невеликою перервою був очільником уряду у 1968-1984 роках, бореться за переобрання на другий термін.
Канадський прем'єр - не перший політик, який потрапив у халепу подібним чином. Губернатор Вірджинії Ральф Нортем зізнався, що носив чорний грим, вбираючись як Майкл Джексон.
Однак він спростував твердження про те, що він був на расистській фотографії в щорічнику своєї медичної школи 1984 року.
Не перший скандал з Трюдо
Історія з фотографією в образі Аладдіна - не перший скандал, який може вплинути на результат канадських лібералів на виборах.
У серпні уповноважений з питань етики Канади Маріо Діон дійшов висновку, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо порушив федеральні правила, які стосуються наявності конфлікту інтересів.
В оприлюдненому звіті йдеться, що Трюдо намагався вплинути на колишнього міністра юстиції і генпрокурора Канади Джоді Вілсон-Рейболд щодо розслідування кримінальної справи проти SNC-Lavalin - найбільшої інженерно-будівельної компанії країни.
Ексміністр юстиції Джоді Вілсон-Рейболд у лютому заявила, що Трюдо протягом кількох місяців переконував її, що судовий процес над SNC-Lavalin матиме масу негативних наслідків - зокрема, втрату багатьма канадцями робочих місць, а це, у свою чергу коштуватиме Трюдо і його партії голосів виборців.
Корпорація SNC-Lavalin - одна з найбільших у світі інженерних і будівельних компаній. Її звинувачують в корупційних діях на загальну суму 36 мільйонів доларів.
Стверджується, що компанія платила хабарі лівійським чиновникам в період з 2001 по 2011 рік, коли при владі в Лівії перебував Муаммар Каддафі.
Сам Трюдо заперечує, що якимось чином впливав на розслідування з метою захистити SNC-Lavalin.
Висновки уповноваженого з етики у Канаді не мають жодних юридичних наслідків, але все одно можуть стати для Трюдо серйозною репутаційною проблемою - особливо з огляду на те, що восени в Канаді пройдуть всезагальні вибори.
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