У Росії затримали шамана, який "йшов виганяти Путіна" з Кремля

Image caption Габишев має намір вигнати Путіна з Кремля, якого вважає демоном

У Бурятії повідомили про затримання поліцією в ніч на четвер Олександра Габишева - жителя Якутії, відомого як "шаман, що йде виганяти Путіна". Про це написали місцеві ЗМІ і прихильники Габишева.

"Приїхали два автобуси з поліцією, скрутили і завантажили разом з візком і відвезли у напрямку Улан-Уде (столиці Бурятії. - Ред.)", - повідомив один з людей, який супроводжував шамана, порталу Znak.com.

Ще один очевидець затримання, письменник Віктор Єгоров, розповів "Московському комсомольцю", що Габишева відвезли з табору на узбіччі дороги невідомі люди.

У відповідь на запит BBC в МВС Бурятії, не уточнюючи прізвище людини, повідомили наступне: "19 вересня на 202-му кілометрі федеральної траси М-53 "Байкал" співробітниками поліції за дорученням слідчого затриманий чоловік 1958 року народження, який перебуває в розшуку за скоєння злочину на території Республіки Саха (Якутія)".

У повідомленні уточнюється, що затриманого планується "найближчим авіарейсом доставити з Улан-Уде до Якутська для проведення слідчих дій". Водночас чоловіка на ім'я Олександр Габишев немає в офіційній базі людей, яких розшукує поліція в Якутії.

Олександр Габишев почав свій похід проти Путіна в березні цього року і пройшов вже близько 2800 кілометрів. 10 вересня в Улан-Уде відбулися зіткнення між силовиками і учасниками народної ради, яка почалася після затримання двох прихильників Габишева.

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