Кличко просить парламент розпустити Київраду 

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Мер Києва Віталій Кличко закликав Верховну Раду розпустити Київраду VIII скликання і призначити дострокові вибори у Києві. Про це він заявив після того, як Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії.

Хоча, ще у вівторок, 17 вересня, зазначив мер Києва, лідери всіх фракцій Київради домовилися про проведення сесії, щоб розв'язати гострі питання для міста - про соціальні виплати, зарплати транспортникам, надбавки освітянам, підготовка до опалювального сезону.

"Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це ті питання, що необхідно вирішувати невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці. В результаті ж страждатимуть кияни!"- наголосив пан Кличко.

Він підкреслив, що кожного депутата на його окрузі виборці повинні спитати, як він працював і чиї інтереси ставив над інтересами киян.

"Депутати повинні нести відповідальність перед людьми, які їх обирали! А не керуватися політичною кон'юнктурою і особистими інтересами. Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові таки не всі", - сказав мер.

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада розглядає законопроект про столицю, який пропонує 8 грудня провести позачергові вибори міського голови Києва і депутатів міськради.

Битва за Київ

Після обрання Володимира Зеленського президентом стосунки між новою командою влади і керівництвом столиці були вкрай напруженими.

Голова Офісу президента Андрій Богдан публічно звинувачував Віталія Кличка у зловживаннях владою. Останні п'ять років Кличко поєднував посади мера, якого обирають на виборах і голови КМДА, якого призначає президент.

КМДА є виконавчою владою в Києві, і без неї обраний мер фактично лишається без влади у місті. Закон про столицю чітко не зобов'язує президента призначати керівником КМДА саме мера. Однак рішення Конституційного суду від 2003 року говорить саме про це. Пан Богдан вважає таке рішення КС застарілим.

4 вересня новий уряд погодив подання президента Володимира Зеленського на звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Проте, указу про звільнення ще не було.

Кличко заявляв, що боротиметься до останнього, а у випадку свого звільнення з посади голови КМДА пророкував Києву серйозні проблеми.

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