Рада призначила ЦВК: партія Зеленського отримала більшість

Копирайт изображения UNIAN

Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії, в якому 2/3 членів запропонувала фракція "Слуга народу".

Подання кандидатур на ці посади вніс президент Володимир Зеленський за пропозицією фракцій парламенту.

З 17 членів ЦВК "Слуга народу" подавала 12 людей. Щоправда, четверо з них у попередньому складі ЦВК були представниками різних фракцій.

12 голосів у ЦВК достатньо для кворуму та ухвалення усіх рішень, в тому числі й обрання голови (потрібен кворум у 2/3 голосів).

Фракція ОПЗЖ отримала двох членів комісії, "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" - по одному.

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, представляючи кандидатів, запевнив, що головним принципом подання була професійність, а сама ЦВК працюватиме незалежно.

Центральна виборча комісія займається організацією усіх виборів на території України. Можливі вибори на Донбасі також має організувати ЦВК України.

13 вересня Рада звільнила весь склад ЦВК, який пропрацював менше року. В ньому "Слуга народу" не мала жодного члена, але й жодна партія не мала власної більшості.

Президент на кілька тижнів затягнув строки подання кандидатів до ЦВК, але направив їх вчора у другій половині дня.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Попрердніх членів ЦВК призначили 20 вересня 2018 року, а звільнили на початку вересня 2019

Хто увійшов до ЦВК

Боярчук Оксана Борисівна ("Слуга народу"), приватний нотаріус.

Гатаулліна Олена Аухатівна ("Слуга народу"), приватний нотаріус, за даними мережі "Опора", раніше працювала в секретаріаті партії "Європейська солідарність".

Грень Віталій Вячеславович ("Слуга народу"), засновник та керівник ТОВ "Грень і партнери", керівник юридичного департаменту партії УКРОП.

Діденко Олег Миколайович ("Слуга народу"), член ЦВК у попередньому скликанні, потрапив туди за квотою партії "УДАР" ще в 2014 році.

Євстігнєєв Андрій Сергійович ("Слуга народу"), член ЦВК попереднього скликання за квотою "Батьківщини".

Єфремова Ірина Олексіївна ("Слуга народу"), член ЦВК попереднього скликання від "Народного фронту".

Кармаза Олександра Олександрівна ("Слуга народу"), доктор юридичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Любченко Павло Миколайович ("Слуга народу"), професор кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Перепелюк Володимир Григорович ("Слуга народу"), науковий консультант відділу забезпечення діяльності голови та заступника голови суду секретаріату Касаційного адміністративного суду.

Плукар Віталій Володимирович ("Слуга народу"), член ЦВК у попередньому скликанні від БПП.

Постівий Сергій Олександрович ("Слуга народу"), керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

Фрицький Юрій Олегович ("Слуга народу"), завкафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин університету "Україна".

Буглак Юрій Олександрович, ("Європейська солідарність"), за даними мережі "Опора", він є співвласником ТОВ "5 КАНАЛ ТВ" (90%) та є співзасновником юридичної компанії "Альянс адвокатів "Б і Б ЛЕКС" (50%).

Гевко Андрій Євгенович ("Голос"), один із співзасновників мережі "Опора", колишній помічник члена ЦВК Леонтія Шипілова.

Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина"), головний консультант відділу представництва в судах управління правового забезпечення секретаріату Центральної виборчої комісії.

Дубовик Сергій Олегович ("Опозиційна платформа - За життя"), заступник керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Мірошниченко Юрій Романович ("Опозиційна платформа - За життя"), юрист, депутат парламенту багатьох скликань від Партії регіонів та "Опозиційного блоку".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розовідав, що в ЦВК залишили тих людей з попереднього складу ЦВК, "які підтвердили свою політичну незаангажованість і професійність протягом передвиборчого процесу".

Копирайт изображения unian

Що сталось з попереднім ЦВК?

Звільнений склад ЦВК не пропрацював і року. 13 вересня Рада достроково звільнила всіх її членів.

Це рішення у фракції "ЄС" назвали політичною розправою. У "Слузі народу" заявили, що під час дочасних парламентських виборів ЦВК нібито "проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість".

Попри це, роботу попереднього складу ЦВК високо оцінювали закордонні спостерігачі та головні організації з контролю за виборами України - "Опора" та КВУ.

Голова мережі "Опора" Ольга Айвазовська назвала розпуск ЦВК політичним рішенням. Вона розповіла, що представники багатьох міжнародних місій і організацій, з якими вона спілкувалась, "шоковані" таким кроком.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!