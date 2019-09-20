BBC News Україна оголосила про старт 15-ої Книги року ВВС

15-та Книга року BBC News Україна відкривається літературним квізом у Львові.

Сьогодні у Львові в Музеї етнографії та художнього промислу BBC News Україна провела літературну вікторину, під час якої оголосила про відкриття 15-тої премії Книга року BBC.

Конкурс проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за такими номінаціями: Книга року BBC; Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС - Есеїстика.

Щорічна література премія BBC традиційно стартує на Книжковому ярмарку та Літературному фестивалі у Львові. В.о. головного редактор а BBC News Україна Марта Шокало зазначила: "Книга року ВВС цього року святкує 15-ий ювілей. З цієї нагоди ми вирішили запросити членів журі, критиків та читачів зіграти із нами у веселу традиційну англійську гру паб-квіз, щоб перевірити наші знання української літератури".

Партнерство Книги року BBC з Культурною програмою ЄБРР розпочалося 2012 року, коли до конкурсу додали номінацію Дитяча книга року.

"Культурна програма ЄБРР, як і сам Банк, спрямовує свої зусилля на розвиток майбутнього України. Наше головне завдання - підштовхнути створення ринку та залучити творчі ресурси для його функціонування. Ми з гордістю підтримуємо Літературну премію BBC News Україна з 2012 року, і радіємо, що наша спільна робота над номінацією Дитяча книга року сприяє зміцненню книжкового ринку для дітей та молоді в Україні", - прокоментувала радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало.

До журі конкурсу, який проходить у трьох номінаціях і включає, зокрема, переклади українською літературних творів, написаних іншими мовами України, увійшли:

Віра Агєєва , професорка, Національний університет України "Києво-Могилянська академія"

, професорка, Національний університет України "Києво-Могилянська академія" Ольга Герасим'юк , журналістка, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

, журналістка, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Тарас Лютий , філософ, письменник

, філософ, письменник Світлана Пиркало , культурна радниця ЄБРР

, культурна радниця ЄБРР Марта Шокало , в.о. головного редактора BBC News Україна, координаторка премії

, в.о. головного редактора BBC News Україна, координаторка премії Віталій Жежера, письменник, журналіст.

Переможець у кожній категорії отримує премію £1000 у гривневому еквіваленті. Видавці Книги року ВВС, Дитячої Книги року ВВС та Книги року ВВС - Есеїстика матимуть право використовувати логотипи Книги року ВВС у подальших виданнях цих книг.

Видавці можуть подати до трьох книг у кожній номінації та до двох нових книжок попередніх переможців. Представлені книги мають бути українською мовою (оригінал або переклад), опубліковані протягом останніх 12 місяців.

З детальними правилами конкурсу й умовами конфіденційності можна ознайомитися на сторінці bbc.ua. Останній день подання творів у кожній номінації - 7 жовтня 2019 року. Читачі можуть надсилати свої рецензії з 21 жовтня по 21 листопада 2019 року.

Довгі списки у кожній категорії обере редакція BBC News Україна.

Журі оберуть короткі списки і переможців.

Переможців буде оголошено 13 грудня 2019 року.

Список переможців минулих років:

2018 - "Коханці Юстиції" Юрія Андруховича (Книга року BBC), "Мері" Сашка Дерманського (Дитяча книга року BBC) та "Церебро" Андрія Бондаря (Книга року BBC - Есеїстика).

2017 - Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС), Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча книга року ВВС).

2016 - Таня Малярчук "Забуття" (Книга року ВВС), Галина Ткачук "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС)

2015 - Василь Махно "Дім у Бейтінг Голлов", Андрій Бачинський "140 децибелів тиші"

2014 - Софія Андрухович "Фелікс Австрія", Катя Штанко "Дракони, вперед!"

2013 - Ярослав Мельник "Далекий простір", Мар'яна і Тарас Прохасько "Хто зробить сніг"

2012 - Юрій Винничук "Танго смерті", Леся Воронина "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів"

2011 - Володимир Рутківський "Cині води"

2010 - Сергій Жадан "Ворошиловград"

2009 - Іздрик "ТАКЕ"

2008 - Люко Дашвар "Молоко з кров'ю"

2007 - Володимир Діброва "Андріївський узвіз"

2006 - Сергій Жадан "Капітал"

2005 - Юрій Винничук "Весняні ігри в осінніх садах"

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC та на сайті bbc.ua!