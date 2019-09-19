"Мінер" мосту був під наркотиками. Для нього проситимуть мінімальне покарання

Копирайт изображения Антон Геращенко

Олексій Белько, який напередодні впродовж кількох годин погрожував підірвати міст Метро в Києві, перебував під дією наркотиків. Про це у своєму фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Втім, каже міністр, він все одно звернеться з клопотанням про мінімальне покарання для Белька.

"Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і віднайти себе знову", - написав Аваков.

У відео допиту підозрюваного, яке поширив пан Аваков, Белько говорить, що єдиною ціллю його вчинку було "щоб у моєму життя закінчилося те, що є зараз".

"Я, старший сержант сил спеціальних операцій, звільнений. Шість років я відслужив бездоганно. Єдине, що хочу від життя, - сім'ю, займатися службою своїй Батьківщині і повернути Крим пошивдше", - сказав Белько.

Він також додав, що "за ним стежили", проте не зміг пояснити, хто саме.

"Це, звісно був неправильний вчинок, але для себе я знайшов такий вихід. Я чесна людина, я не хочу жити таким життям, як зараз. Я два тижні живу в машині. Куди б я не звернувся, мені всюди відмовляють", - жаліється чоловік.

Водночас міністр у справах ветеранів Оксана Коляда під час брифінгу розповіла, що Олексій Белько попросив вибачення за свій вчинок перед киянами.

"Ми говорили з ним, Олексій просить вибачення. Вибачення перед усіма - зокрема перед жителями Києва за незручності, які вони мали через його вчинок. Він сказав, що не мав наміру підривати міст. Все, що він хотів, - це привернутим до себе увагу, це треба розуміти", - каже пані Коляда.

За її словами, вчорашній вчинок він здійснив, перебуваючи у непростому психологічному стані.

"Каже, що в нього були проблеми з влаштуванням на роботу, з відсутністю коштів, проблеми особистого характеру, проблеми з дівчиною - саме в такому стані він вчинив свій вчорашній вчинок", - розповіла міністр.

Вона зауважила, що ця ситуація вкотре підняла проблему повернення ветеранів до мирного життя.

"Завдання нашого міністерства, аби ветерани не були позбавлені уваги", - додала пані Коляда.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що звинувачення у підготовці терористичного акту, про яке повідомлялося раніше, поліція висувати Бельку не буде: "Ця позиція узгоджена з прокуратурою", - зауважив він.

Белька будуть притягати до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу - про хуліганство і неправдиве повідомлення про замінування. Найближчим часом слідчі направлять клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Що сталося у Києві?

Копирайт изображения Поліції Києва

Близько 16 години середи, 18 вересня, чоловік зупинив свою автівку посеред мосту Метро у Києві. Упродовж кількох годин він погрожував підірвати міст і стріляв у повітря - зокрема збив поліцейський дрон.

Через інцидент тривалий час частково не працювала Червона гілка столичного метро - від станції "Хрещатик" до станції "Дарниця". Автомобільний рух мостом був повністю перекритий.

Це призвело до великих заторів у центрі столиці.

Чоловіка вдалося затримати лише близько 20 години. До нього під'їхав БТР зі спецпризначенцями, він підняв руки вгору, а після цього ліг на асфальт. Під час затримання ніхто не постраждав.

Вибухівки у чоловіка не виявили.

Згодом з'ясувалося, що затриманий - це колишній військовий, 42-річний уродженець Криму Олексій Белько.

Деякі ЗМІ повідомляли, що під час блокування мосту він нібито "вимагав зупинити капітуляцію на Донбасі". Проте очільник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу цю інформацію не підтвердив.

"Жодних політичних вимог він не висував", - запевнив Крищенко.

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