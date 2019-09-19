Яку музику і кіно люблять українці - опитування

Копирайт изображения Getty Images

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо музичних і кінематографічних смаків українців. Ось, що з цього вийшло.

Улюблена музика

Як свідчать результати, улюбленими музичними жанрами для більшості українців є поп-музика, перевагу якій віддають 26% опитаних, і класика, яка подобається 25% респондентів.

Трохи менше поціновувачів - у народної музики (21%) і шансону (18%).

Одразу 14% опитаних заявили, що найчастіше слухають рок, 12% - танцювальну музику, 8% - клубну, ще 7% - джаз.

Реп, романси і духовна музика мають однакову популярність - улюбленими ці жанри вважають по 6% українців.

Ще по 4% респондентів зізналися, що слухають хіп-хоп і блюз, по 2% кажуть - важкий рок і реггі.

Водночас одразу 4% заявили, що взагалі не люблять музику.

Примітно, що порівняно із аналогічним дослідження 10-річної давності в Україні стало більше прихильників класики (+5%), року (+7%) і репу (+3%).

А от поціновувачів поп-музики поменшало - з 32% до 26%. Такі ж тенденції стосуються шансону (з 22% до 18%) і народної музики (з 25% до 21%).

Також, кажуть автори дослідження, його результати свідчать, що чим вищим є рівень освіти людини, то з більшою ймовірністю вона любитиме класичну музику, рок чи джаз.

Тоді як людей із середньою освітою більше інших жанрів цікавить народна музика і шансон.

Улюблене кіно

Копирайт изображения Getty Images

В рамках того ж дослідження в українців цікавилися і їхніми смаками у кіно.

З'ясувалося, найбільшою популярністю користуються комедії, які подобаються 37% опитаних, історичні фільми (31%) і мелодрами (28%).

18% відсотків українців кажуть, що їм подобаються документальне кіно, а от пригодницьким фільмам і бойовикам віддають перевагу 15% і 14% відповідно.

Певну популярність також мають трилери (7%), фільми жахів (6%) і містика (5%).

Також, свідчать дані опитування, 2% до улюблених жанрів відносять еротику.

Як і у випадку з музикою, 4% опитаних зізналися, що взагалі не люблять кіно.

В опитуванні групи "Рейтинг", яке проводилося з 12 по 16 вересня, взяли участь 2000 респондентів. Похибка не перевищує 2,2%.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!