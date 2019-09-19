Huawei випустила смартфони на Android, але без сервісів Google. Як так сталося?
Китайська компанія Huawei презентувала нову лінійку флагманських смартфонів Mate 30. Їх вирізняє те, що працюють вони на операційній системі Android, але доступу до сервісів Google - від магазину Google Play до Youtube - не мають. Це сталося через конфлікт компанії з владою США.
Huawei показала смартфони Mate 30 Pro, а також його спрощену версію - Huawei Mate 30.
Компанія вже тривалий час продавала свої смартфони у Китаї без підтримки сервісів Google, які в країні просто не працюють.
Там ця обставина компенсується великим вибором альтернативних сервісів, що працюють виключно на китайський ринок - за підсумками року Huawei займала одразу 40% місцевого ринку смартфонів.
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А от в інших країнах відсутність сервісів Google може стати для компанії справжньою проблемою, зазначають аналітики.
Сама Huawei цього не заперечує. Раніше вона наводила цифри про те, що розірвання відносин з Google може коштувати їй близько 10 мільярдів доларів.
У травні цього року влада США внесла Huawei до чорного списку "через діяльність, що суперечить національній безпеці США".
Америка звинуватила Huawei у наданні заборонених послуг Ірану в обхід американських санкцій, а також у спробах перешкоджати правосуддю в ході розслідування цих інцидентів у США.
Американським телекомунікаційним фірмам заборонили закуповувати обладнання, яке становить загрозу для національної безпеки.
Відповідний указ президента США Дональда Трампа був виданий в розпал торгівельної війни між Вашингтоном і Пекіном.
Окрім того, США заявили, що будуть перешкоджати використанню обладнання Huawei під час створення мереж нового покоління 5G як у США, так і в інших країнах.
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