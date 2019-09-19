Huawei випустила смартфони на Android, але без сервісів Google. Як так сталося?

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Китайська компанія Huawei презентувала нову лінійку флагманських смартфонів Mate 30. Їх вирізняє те, що працюють вони на операційній системі Android, але доступу до сервісів Google - від магазину Google Play до Youtube - не мають. Це сталося через конфлікт компанії з владою США.

Huawei показала смартфони Mate 30 Pro, а також його спрощену версію - Huawei Mate 30.

Компанія вже тривалий час продавала свої смартфони у Китаї без підтримки сервісів Google, які в країні просто не працюють.

Там ця обставина компенсується великим вибором альтернативних сервісів, що працюють виключно на китайський ринок - за підсумками року Huawei займала одразу 40% місцевого ринку смартфонів.

А от в інших країнах відсутність сервісів Google може стати для компанії справжньою проблемою, зазначають аналітики.

Сама Huawei цього не заперечує. Раніше вона наводила цифри про те, що розірвання відносин з Google може коштувати їй близько 10 мільярдів доларів.

У травні цього року влада США внесла Huawei до чорного списку "через діяльність, що суперечить національній безпеці США".

Америка звинуватила Huawei у наданні заборонених послуг Ірану в обхід американських санкцій, а також у спробах перешкоджати правосуддю в ході розслідування цих інцидентів у США.

Американським телекомунікаційним фірмам заборонили закуповувати обладнання, яке становить загрозу для національної безпеки.

Відповідний указ президента США Дональда Трампа був виданий в розпал торгівельної війни між Вашингтоном і Пекіном.

Окрім того, США заявили, що будуть перешкоджати використанню обладнання Huawei під час створення мереж нового покоління 5G як у США, так і в інших країнах.

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