Росія не проти транзиту газу через Україну за новими правилами

Копирайт изображения UNIAN Image caption Раніше "Газпром" не був налаштований укладати контракт про транзит за новими умовами

Росія підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит газу до Європи через Україну за новими правилами. Про це за підсумками переговорів у Брюсселі повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Старий контракт між Києвом і Москвою був підписаний ще 10 років тому і добігає кінця наприкінці цього року.

Доходи від транзиту російського газу щороку приносять в український бюджет від 2% до 3% ВВП, тому Україна зацікавлена в укладенні нової угоди - хоча досі не виключений сценарій, за якого переговори так і не завершаться успіхом.

У четвер у Брюсселі відбулися тристоронні переговори за участі делегацій України, Росії та Європейської Комісії щодо можливості укладання нового договору про транзит.

У заяві "Нафтогазу" йдеться, що російська сторона "проявила зацікавленість у проведенні конструктивних переговорів і показала новий рівень готовності прийняття сучасних умов транспортування газу українською ГТС".

"Зокрема, "Газпром" вперше припустив можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року, якщо вони будуть в повній мірі впроваджені в Україні до кінця поточного року", - йдеться у заяві "Нафтогазу".

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв вже зазначив, що за результатами цього раунду переговорів відчуває стриманий оптимізм.

"Головне - ми почали обговорювати перехід на європейські правила в питанні транспортування російського газу територією України".

Водночас Коболєв додав, що наступний раунд переговорів відбудеться у жовтні, і до цього часу Україна має виконати "домашню роботу" по вдосконаленню українського законодавства і приведення його у відповідність до європейських правил.

Йдеться про проведення анбандлінгу "Нафтогазу", тобто відокремлення видобутку, постачання і транспортування газу зі структури однієї компанії.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак так само позитивно оцінив переговори у Брюсселі: "Консультації пройшли дуже конструктивно - можливо, це перші за багато років останні такі консультації", - сказав він.

"Ми почули від українських партнерів зацікавленість продовжувати працювати після січня 2020 року. Вони презентували нормативну базу, яка буде імплементована з 1 січня. Якщо європейське законодавство дійсно буде імплементоване в українське, то ми готові працювати згідно з ним".

Водночас, каже Новак, Росія запропонувала Україні тимчасово продовжити діючий контракт на період, поки до українського законодавства не внесуть необхідних змін.

Окрім того, за його словами, Росія запропонувала Україні відновити прямі поставки російського газу.

Наступний раунд переговорів відбудеться за місяць.

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