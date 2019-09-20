У Кореї знайшли вбивцю, який діяв 30 років тому. Про нього встигли зняти відомий фільм
Поліція Південної Кореї заявила, що, ймовірно, змогла розкрити справу про серійного вбивцю, який 30 років тому зґвалтував і вбив десятьох жінок.
З 1986 року, коли злочинець вбив свою першу жертву, і дотепер минуло вже 33 роки.
Нові тести ДНК пов'язали принаймні із трьома вбивствами 56-річного Лі Чунь Дже.
Сам він свою провину заперечує і не може бути притягнутий до відповідальності за ці злочини, оскільки термін їхньої давності вже сплинув.
Втім, Лі Чунь Дже і без того наразі відбуває покарання у в'язниці - за вбивство і зґвалтування своєї невістки у 1994 році.
Вбивства, жертвами яких стали як юні дівчата, так і дорослі жінки (одній з жертв було за 70), стали основою відомого фільму "Спогади про вбивство" режисера Пон Чжун Хо, який є лауреатом Каннського кінофестивалю.
Американський режисер Квентін Тарантіно називав "Спогади про вбивство" одним із найкращих фільмів останніх десятиліть.
У ході розслідування справи поліція встигла перевірити можливу причетність до злочину понад 20 тисяч людей, ще у 20 тисяч були взяті відбитки пальців.
"Ми зробимо все, аби віднайти правду про ці злочини", - кажуть корейські правоохоронці.
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