Масове отруєння в одеській школі: півсотні постраждалих

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В Одесі після харчування у їдальні місцевої школи 53 дітей отруїлось, п'ятеро з них досі у лікарні, повідомила прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.

У службі уточнили, що протягом 15-19 вересня до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом "харчове отруєння" звернулись 53 учні місцевої школи №11.

Всі діти харчувались у шкільній їдальні.

Станом на ранок 20 вересня на стаціонарному лікуванні досі перебуває п'ятеро дітей.

BBC News Україна зв'язалась з керівництвом школи, проте там відмовились коментувати ситуацію з отруєнням дітей.

Раніше місцеві видання повідомляли, що ще 14-15 вересня в 11-й школі з отруєнням до лікарні потрапили 9 учнів початкових класів. Після лікування маленьких дітей відпустили, проте діти і далі продовжували потрапляти з цієї школи до лікарні.

Також місцеві ЗМІ вказують, що лікарі почали санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху і обстеження харчоблоку.

Батьки дітей звернулись у поліцію з проханням перевірити навчальний заклад.

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