Суд не відпустив "мінера" мосту в Києві на поруки Авакова. Але дозволив вийти під заставу

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Дніпровський районний суд Києва частково схвалив клопотання прокурорів про взяття під варту колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який 18 вересня упродовж кількох годин погрожував підірвати міст Метро у столиці.

Прокуратура просила суд арештувати підозрюваного й тримати його під вартою протягом 60 днів - без можливості внесення застави.

Суд схвалив арешт Белька, але все ж дозволив йому внести заставу - 288 тисяч гривень.

Колишній військовий підозрюється у неправдивому повідомленні про мінування та хуліганстві. Максимальне покарання за цими статтями складає сім років ув'язнення.

"Буду поводитись достойно"

Раніше правоохоронці вирішили не вручати підозру щодо скоєння важчого злочину - підготовки теракту.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков письмово попросив суд відпустити Олексія Белька на поруки. До цього прохання долучилась народний депутат від "Європейської солідарності" Яна Зіневич.

Сам Олексій Белько на суді визнав, що постійного місця проживання в Києві не має - хоча до цього проживав у Броварах зі своєю дівчиною. Раніше він розповідав, що "останні два тижні жив у машині".

Копирайт изображения "Радіо Cвобода" / Youtube

Прокурори, аргументуючи необхідність взяття Белька під варту, пояснювали, що саме відсутність місця постійного проживання не дає можливості відправити його під домашній арешт. Окрім того, вони вказували на те, що Белько може втекти і може становити небезпеку для оточуючих.

Проте Яна Зіневич, яка просила відпустити затриманого на поруки, сказала, що має можливість орендувати для нього житло.

Сам Белько, своєю чергою, сказав, що не збирається ані вчиняти нових правопорушень, ані ховатися від слідства.

"Я не збираюся нікуди бігти і щось робити. Буду поводитись достойно. Все, що я хотів зробити, я вже зробив", - запевнив Белько.

В разі внесення застави Белько перебуватиме під домашнім арештом і носитиме електронний браслет.

Погрози під наркотиками

18 вересня, погрожуючи підірвати міст Метро в Києві, Белько перебував під дією наркотиків, повідомив напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Втім, він все одно звернувся з клопотанням про мінімальне покарання для затриманого.

"Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і віднайти себе знову", - написав Аваков.

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У відео допиту підозрюваного, яке поширив пан Аваков, Белько говорить, що єдиною ціллю його вчинку було "щоб у моєму життя закінчилося те, що є зараз".

"Я, старший сержант сил спеціальних операцій, звільнений. Шість років я відслужив бездоганно. Єдине, що хочу від життя, - сім'ю, займатися службою своїй Батьківщині і повернути Крим пошивдше", - сказав Белько.

Він також додав, що "за ним стежили", проте не зміг пояснити, хто саме.

"Це, звісно був неправильний вчинок, але для себе я знайшов такий вихід. Я чесна людина, я не хочу жити таким життям, як зараз. Я два тижні живу в машині. Куди б я не звернувся, мені всюди відмовляють", - жаліється чоловік.

Водночас міністр у справах ветеранів Оксана Коляда під час брифінгу у четвер розповіла, що Олексій Белько попросив вибачення за свій вчинок перед киянами.

"Ми говорили з ним, Олексій просить вибачення. Вибачення перед усіма - зокрема перед жителями Києва за незручності, які вони мали через його вчинок. Він сказав, що не мав наміру підривати міст. Все, що він хотів, - це привернутим до себе увагу, це треба розуміти", - каже пані Коляда.

За її словами, вчинок він здійснив, перебуваючи у непростому психологічному стані.

"Каже, що в нього були проблеми з влаштуванням на роботу, з відсутністю коштів, проблеми особистого характеру, проблеми з дівчиною - саме в такому стані він вчинив свій вчорашній вчинок", - розповіла міністр.

Вона зауважила, що ця ситуація вкотре підняла проблему повернення ветеранів до мирного життя.

"Завдання нашого міністерства, аби ветерани не були позбавлені уваги", - додала пані Коляда.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що звинувачення у підготовці терористичного акту, про яке повідомлялося раніше, поліція висувати Бельку не буде: "Ця позиція узгоджена з прокуратурою", - зауважив він.

Що сталося у Києві?

Копирайт изображения Поліції Києва

Близько 16 години середи, 18 вересня, чоловік зупинив свою автівку посеред мосту Метро у Києві. Упродовж кількох годин він погрожував підірвати міст і стріляв у повітря - зокрема збив поліцейський дрон.

Через інцидент тривалий час частково не працювала Червона гілка столичного метро - від станції "Хрещатик" до станції "Дарниця". Автомобільний рух мостом був повністю перекритий.

Це призвело до великих заторів у центрі столиці.

Чоловіка вдалося затримати лише близько 20 години. До нього під'їхав БТР зі спецпризначенцями, він підняв руки вгору, а після цього ліг на асфальт. Під час затримання ніхто не постраждав.

Вибухівки у чоловіка не виявили.

Згодом з'ясувалося, що затриманий - це колишній військовий, 42-річний уродженець Криму Олексій Белько, який служив на Донбасі. Кілька місяців тому його звільнили з військової служби.

Деякі ЗМІ повідомляли, що під час блокування мосту він нібито "вимагав зупинити капітуляцію на Донбасі". Проте очільник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу цю інформацію не підтвердив.

"Жодних політичних вимог він не висував", - запевнив Крищенко.

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