Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент Зеленський продовжує кадрові ротації

Володимир Зеленський 20 вересня призначив новим керівником Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова.

В цей же день президент звільнив пана Євдокимова з попередньої посади - заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Генерал-майор Валерій Євдокимов прийшов у службу 9 липня 2019 року. До цього він працював в адміністрації Державної прикордонної служби.

Пан Євдокимов закінчив інститут прикордонних військ, національну академію СБУ та Києво-Могилянську бізнес-школу.

В офіційній біографії вказано, що він багато років займався інформаційним забезпеченням Держприкордонслужби, має досвід оперативно-розшукової діяльності.

Валерій Євдокимов є учасником бойових дій на сході України.

Нагороджений орденом Данила Галицького та відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції".

У 2013 році, коли Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби, йому присвоїли звання генерал-майора.

Нещодавно президент звільнив з посади керівника Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва і призначив його першим заступником голови СБУ.

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