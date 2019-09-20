На Балі відклали покарання за позашлюбний секс. Туристам вже можна не нервувати?

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Президент Індонезії Йоко Відодо дав доручення уряду відкласти ратифікацію скандальних змін до кримінального кодексу, які зокрема передбачають покарання за позашлюбний секс.

Йоко Відодо пояснив, що законопроєкт потрібно вивчити ще раз.

Законопроєкт стосувався не лише громадян Індонезії, а й усіх іноземців, що перебувають на території країни, - зокрема, туристів, які приїхали на всесвітньо відомий курорт Балі.

Щороку острів відвідують мільйони іноземців з усього світу, і незрозуміло, як саме влада планувала стежити за тим, як вони дотримуватимуться нових правил.

Законопроєкт викликав чималу критику: петиція проти його схвалення зібрала близько 500 тисяч підписів.

Уряд Австралії навіть встиг повідомити про можливі проблеми власних громадян, які планують подорож на Балі.

Покарання, яке може загрожувати порушникам статті законопроєкту про позашлюбний секс, - до 1 року тюрми.

Заявниками можуть виступати дружина, чоловік, дитина або батьки тих, кого звинувачують у порушенні.

Втім, це не єдині суперечливі зміни до кримінального кодексу, які пропонувала ухвалити влада країни.

Окрім того, під заборону, згідно із законопроектом, потрапляє:

спільне проживання партнерів, які не оформили свої стосунки офіційно (до 6 місяців тюрми)

образа президента, релігії та офіційних символів Індонезії - прапора і гімну

аборт (до 4 років тюрми, окрім випадків, коли йдеться про зґвалтування або коли аборт був необхідний з медичних причин)

"Держава має захищати громадян від поведінки, яка суперечить вищим заповідям господа", - каже політик Насір Джаміль, один із прихильників схвалення закону.

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