У Малайзії заборонили фільм із Дженніфер Лопез у ролі стриптизерки

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У Малайзії заборонили фільм "Шахрайки з Волл-стріт", де одну з головних ролей зіграла Дженніфер Лопез.

Це комедійна стрічка, яка розповідає історію кількох стриптизерок, що внаслідок фінансової кризи 2008 року втратили всі свої заощадження.

Щоб покарати багатіїв, які, на їхню думку, обікрали простих людей і не понесли за це жодної відповідальності, героїні фільму задумують аферу.

Влада Малайзії вирішила, що з огляду на сцени з оголеними тілами, еротичними танцями і наркотиками стрічка є "неприйнятною для публічного перегляду".

Про заборону на прокат фільму повідомила компанія Square Box Pictures, яка займалася дистрибуцією "Шахрайок з Волл-стріт" у Малайзії.

Копирайт изображения STX Films Image caption Кадр із фільму "Шахрайки з Волл-стріт"

Стрічка наразі демонструє хороші показники касових зборів у США і Великій Британії.

В Україні вона вийшла на екрани 12 вересня.

Фільм заснований на статті журналістки Джессіки Пресслер The Hustlers at Scores, яка була оприлюднена у 2015 році.

Раніше цього року в Малайзії також вирізали окремі сцени з фільму "Рокетмен", що розповідає про Елтона Джона.

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