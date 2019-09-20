Дівчинка померла, бо спробувала повторити рецепт попкорну від блогерки. Та каже, що не винна

Копирайт изображения Скріншот з Youtube Image caption Блогерка Ms Yeah

Китайська блогерка погодилася виплатити компенсацію родинами двох дівчат, які спробували повторити її метод приготування попкорну. Одна дівчинка померла, інша потребує операції.

Блогерка Ms Yeah має понад 7 мільйонів підписників на Youtube - вона отримала популярність завдяки незвичним рецептам приготування різноманітних страв.

Двоє неповнолітніх дівчат - 12 і 14 років - спробували повторити її метод приготування попкорну у консервній банці. Вони намагалися підігріти в ній алкоголь, коли та вибухнула.

14-річна дівчинка отримала опіки 96% тіла і згодом померла в лікарні.

Родичі 12-річної дівчинки кажуть, що їй потрібна косметична операція.

Попри те, що Ms Yeah дала згоду на виплату компенсації, вона заперечує, що дівчата повторювали саме її рецепт. За її словами, вони використовували інший метод.

Окрім того, каже блогерка, її відео не задумувалися як інструкції.

Після інциденту, який трапився ще наприкінці серпня, Ms Yeah оприлюднила публікацію під назвою "Найтемніший день мого життя".

За її словами, історія дівчат завдала їй величезного болю. Вона вибачилася і сказала, що підвела своїх прихильників.

Але зауважила: "Я використовувала одну консервну банку і спиртовий пальник, це безпечніше. А у їхньому відео чітко видно, що вони використовують дві банки і не лампу".

Один із представників Ms Yeah, який зустрівся із родинами дівчат, сказав, що вони нададуть фінансову допомогу "безвідносно до того, хто у цій ситуації правий, а хто ні".

Тато померлої дівчинки, втім, каже, що жодні гроші не повернуть його доньку.

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