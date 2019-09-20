Фанам регбі радять ховати тату в поїздці на чемпіонат світу в Японії. Чому?

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У понеділок в Японії відбудеться офіційне відкриття чемпіонату світу з регбі. Прихильникам цього виду спорту, які планують відвідати країну, наполегливо радять ховати свої татуювання. Але чому?

Річ у тім, що в Японії тату асоціюються кримінальним світом. Зокрема, з якудзою - злочинними мафіозними угрупованнями, відомими на весь світ.

Місцева влада побоюється, що у багатьох туристів через це можуть виникнути проблеми, адже чимало японців досі сприймають татуювання дуже неоднозначно.

Людей із тату, приміром, можуть не пустити в басейн, спортзал чи сауну: дослідження 2015 року показало, що такі заборони діють у 56% японських готелів.

З огляду на це туристам радять подбати про наявність одягу, який дозволить приховати татуювання.

Гевін Баос із Вельсу - один із тих, хто планує поїхати на чемпіонат, щоб підтримати свою збірну. У нього чимало татуювань - як на руках, так і на ногах.

"Зазвичай я ходжу в шортах, футболках і в'єтнамках, але вже купив сорочки з довгими рукавами і спортивні штани. Єдине, що турбує, - за умови 25 градусів і 100-відсоткової вологості в них може бути трохи незручно", - зізнається чоловік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Японії татуювання асоціюються з якудзою

Минулого року влада Японії попередила про проблему татуювань і гравців національних збірних, які візьмуть участь в чемпіонаті світу, і повідомила їх, що тату доведеться ховати.

Спортсмени повинні будуть одягати спеціальні жилети, або інші предмети одягу, що прикриватимуть тату.

Татуювання дуже популярні серед гравців в регбі, особливо з-поміж представників острівних народів Тихого океану.

Керівник турніру Алан Джилпін каже, що наразі жодна зі збірних не висловила заперечень щодо заборони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед деяких регбійних команд знайти гравців без тату непросто

"Коли ми підняли це питання близько року тому, ми розраховували на негативну реакцію, проте досі не отримали жодних скарг", - заявив пан Джилпін.

"Ми провели багато розмов з представниками збірних, аби вони поставилися до ситуації з розумінням".

"Ідея в тому, аби вони носили спеціальний одяг в басейнах або в спортзалах. Збірні погодились придбати таке екіпірування, аби продемонструвати повагу до японської культури", - додав Джилпін.

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