Нафтова криза: США відправлять до Саудівської Аравії війська

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США оголосили про плани направити до Саудівської Аравії військових після нападу на нафтову інфраструктуру країни.

Міністр оборони Марк Еспер заявив журналістам, що операція матиме оборонний характер. Загальна кількість військ наразі невідома.

Відповідальність за атаки на два нафтових об'єкта минулого тижня взяли на себе підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити.

Проте і США, і Саудівська Аравія звинувачують у цьому безпосередньо Іран.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти Ірану, заявивши, що хоче уникнути військового конфлікту.

"Я думаю, що підхід сильної людини, і те, що справді демонструє силу - це приявити трохи стриманості", - сказав він журналістам в Овальному кабінеті.

Нові санкції в першу чергу торкнуться Центрального банку Ірану та його Фонду національного добробуту.

Що заявив Пентагон?

Пан Еспер заявив, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати попросили про допомогу.

За його словами, сили США зосереджуватимуться на підвищенні протиповітряної та протиракетної оборони та прискорять доставку військової техніки обом країнам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Пентагоні заявили про оборонний характер місії у Саудівській Аравії

Голова комітету начальників штабів генерал Джозеф Данфорд назвав операцію "помірною" і заявив, що про тисячі військових наразі не йдеться. Інформації про те, які саме сили збираються відправити до країни, він не надав.

Як повідомляє The New York Times, коли журналісти запитували пана Еспера, чи розглядають вони військові удари по Ірану, міністр оборони відповів: "Наразі ми зосереджуємося не на цьому".

Що сталося у Саудівській Аравії?

Минулого тижня відбулися атаки дронів на нафтовий об'єкт у Абкайку та нафтове родовище у Хураїсі в Саудівській Аравії, які вплинули на на світові поставки нафти.

У середу міністерство оборони королівства продемонструвало, за їхніми словами, залишки дронів та крилатих ракет, що підтверджують причетність Ірану. Речник міністерства заявив, що вони працюють над тим, щоб встановити точну точку запуску.

США також звинуватили у нападах Іран. Вищі посадовці заявили американським ЗМІ, що у них є докази того, що напади відбулися з півдня Ірану.

Іран послідовно заперечував будь-яку участь у атаках, а президент країни Хасан Рухані назвав напади "відповіддю єменського народу".

У середу держсекретар США Майк Помпео назвав ці атаки "актом війни".

Натомість міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у своєму Twitter застеріг, що Іран не бажає війни, але "не буде вагатися, аби себе захистити".

США закривають дірку в обороні

Аналіз. Френк Гарднер, кореспондент з питань безпеки

Багаторазові атаки безпілотників і ракет на нафтові об'єкти Саудівської Аравії виявили велику прогалину у її оборонній системі. Тепер США, стратегічний союзник країни, запропонували допомогти цю прогалину усунути.

У північній частині затоки розміщується есмінець ВМС США, щоб перехоплювати будь-які ракети, випущені з цього напрямку. Пентагон також оголосив про подальшу відправку військ до Саудівської Аравії, щоб допомогти країні посилити свою протиракетну оборону.

На тлі тривалої напруженості з сусіднім Іраном США також направляють оборонну техніку - як до Саудівської Аравії, так і до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Але базування сил США у Саудівській Аравії в минулому викликало протиріччя.

Попри те, що їх запросив Саудівський король, Осама Бін Ладен використовував їхню присутність як привід закликати джихадистів протистояти тому, що він називав "вторгненням хрестоносців" на Аравійський півострів.

Що відбувається в регіоні?

Хусити неодноразово запускали ракети та дрони у населені пункти Саудівської Аравії. Вони конфліктують з коаліцією під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує президента, якого повстанці змусили тікати з країни після загострення конфлікту в Ємені у березні 2015 року.

Іран є конкурентом Саудівської Аравії у регіоні та противником США. Він вийшов із договору, спрямованого на обмеження ядерної програми Тегерану після того, як до влади у США прийшов Дональд Трамп.

Цього рокуі напруженість між США та Іраном помітно зросла.

США заявили, що Іран стоїть за атаками на два нафтових танкера у Перській затоці у червні та липні, а також на ще чотири у травні. Тегеран відкинув звинувачення в обох випадках.

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