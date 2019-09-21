Україна відмовилась від участі в сесії ПАРЄ: чому і хто таки поїде

Копирайт изображения Liza Yasko Image caption Українську делегацію в ПАРЄ очолила 28-річна депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько

Українська делегація не поїде на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи на початку жовтня. Про це повідомив член парламенту, голова комітету у закордонних справах від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

Таке рішення він пояснив протестом української делегації проти рішення ПАРЄ про повернення російської делегації.

Про ухвалення такого рішення BBC News Україна також повідомив член делегації від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко. Але, за його словами, деякі депутати таки поїдуть на сесію ПАРЄ.

Напередодні Верховна Рада ухвалила рішення працювати у пленарному режимі 3-5 жовтня, саме в той час, коли відбуватиметься сесія ПАРЄ. Тоді деякі депутати висловили сумнів, що це дозволить українській делегації поїхати на сесію ПАРЄ.

"Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігнорування її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ", - написав пан Яременко у Facebook.

За його словами, українська сторона зосередиться на підготовці делегації та проведенні консультацій з іншими державами-членами Ради Європи для вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ.

25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про повернення російської делегації. Росіянам повернули право голосувати, виступати і бути представленими в асамблеї та її органах.

ПАРЄ — один з двох головних статутних органів Ради Європи; консультативний орган, що складається з представників парламентів усіх держав-членів та є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці.

Копирайт изображения Getty Images

У 2014 і 2015 роках через анексію Криму повноваження російської делегації у ПАРЄ суттєво обмежили. Зокрема, позбавили права брати участь у засіданнях і голосувати.

Після повернення російської делегації Москва сплатила понад 30 мільйонів внеску в бюджет ПАРЄ.

Українська делегація

20 вересня у Верховній Раді сформували нову делегацію від Верховної Ради в ПАРЄ з 12 депутатів. Більшість в ній отримала фракція "Слуга народу". Делегацію очолила депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

У коментарі ВВС News Україна депутат від фракції "Європейська солідарність" та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко підтвердив, що рішення не їхати на сесію ухвалила колегіально як знак протесту проти повернення Росії.

Проте, за його словами, кілька українських депутатів все ж таки поїдуть на сесію ПАРЄ. Це будуть ті депутати, хто працював в делегації минулого скликання і має досвід роботи в цій організації.

Зокрема, поїде пан Гончаренко. Зі старого складу до нової делегації також увійшли Сергій Соболєв від "Батьківщини" та Юлія Льовочкіна від ОПЗЖ.

"У такому форматі спробуємо донести нашу позицію", - додав пан Гончаренко.

Він не зміг підтвердити чи спростувати припущення, що відмова від поїздки на сесію ПАРЄ може бути пов'язана з тим, що у той час в парламенті будуть ухвалювати низку важливих для монобільшості законів і депутати будуть потрібні у сесійній залі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!