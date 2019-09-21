Біля Одеси переповнена маршрутка зіткнулась з вантажівкою - 9 загиблих
В результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою поблизу Одеси загинули дев'ять людей, а ще двоє отримали травми, повідомила поліція Одещини.
Але ці дані попередні і точна кількість постраждалих ще встановлюється.
Аварія сталась між селами Нова Долина та Прилиманським під Одесою.
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У поліції вказують, що маршрутка Мерседес "Спрінтер" прямувала до Одеси, а вантажівка їхала у зворотному напрямку. Поліція з'ясовує обставини трагедії.
У пресслужбі ДСНС області уточнили інформацію про трьох, а не двох постраждалих. Там вказують, що серед постраждалих є двоє водіїв обох транспортних засобів.
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