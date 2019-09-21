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Президент США Дональд Трамп у відповідь на звинувачення колишнього віцепрезидента Джо Байдена запевнив, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він не казав нічого неправильного.

"Вони сфабрикували історію про мене та ідеально чудову і рутинну розмову, яку мав з новим президентом України. Не було сказано нічого, що могло бути неправильним", - написав у Twitter президент США.

Він також наполягає, що його можливий конкурент на виборах Джо Байден та Демократична партія роздмухують цю історію, аби відволікти увагу від можливого тиску самого Байдена на Україну в 2016 році задля звільнення генпрокурора.

Напередодні Джо Байден закликав опублікувати запис розмови президентів США та України на фоні інформації, що Трамп міг тиснути на Зеленського, щоб в Україні розслідували справу щодо сина колишнього віцепрезидента США.

Байден назвав можливий тиск Трампа на Зеленського "огидною поведінкою" й використанням зовнішньої політики у власних політичних цілях.

"Це значить, що він використав владу та ресурси США для тиску на суверенну країну, партнера, який досі під прямою атакою Росії. Змушуючи Україну підривати принцип верховенства права у надії отримати політичну прихильність", - йдеться у заяві Джо Байдена.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джо Байден - колишній віцепрезидент США та один з головних претендентів на президентське крісло на виборах 2020 року

Найменше, що має зробити пан Трамп, як вважає Байден, - оприлюднити записи розмови, щоб американці самі могли оцінити поведінку президента країни.

Трамп, Байден і Зеленський

У США набирає обертів скандал після того, як американський розвідник написав скаргу щодо обіцянки президента Дональда Трампа іноземному лідеру, ім'я якого точно не називають.

У скарзі йшла мова про Україну, твердять Washington Post та New York Times.

Скаргу подали через кілька тижнів після того, як відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, зазначають журналісти.

Раніше розмовою двох президентів вже зацікавилися конгресмени в рамках розслідування щодо того, чи не намагалися Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані тиснути на Україну з метою посприяти виборчій кампанії Трампа у 2020 році.

Президент Трамп заперечує, що робив щось недоречне, як нібито йдеться у скарзі.

Зустріч між Трампом та Зеленським запланована на 25 вересня в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джуліані: заперечити не можна підтвердити

Спекуляцій на тему України додав адвокат американського президента Рудольф Джуліані.

В інтерв'ю телеканалу CNN у четвер, 19 вересня, він не дав однозначної відповіді на питання, чи просив він Україну розглянути справу щодо Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США та потенційно - прямого конкурента Трампа на виборах у 2020 році.

Спочатку Джуліані назвав таке припущення "безглуздим", заявивши, що просив Україну лише розслідувати звинувачення щодо втручання українців у вибори 2016 року на користь Гілларі Клінтон.

Але вже за півхвилини Джуліані заявив: "Звісно, я це робив".

Журналіст Кріс Куомо, який вів інтерв'ю, підсумував у своєму Twitter: "Адвокат президента Трампа каже, що спілкувався з українським посадовцем щодо можливої ролі Джо Байдена у звільненні урядом прокурора, який розслідував справу щодо сина Байдена".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руді Джуліані, колишній мер Нью-Йорка і нинішній юрист президента Дональда Трампа

Як раніше писала New York Times, у 2016 році Байден начебто погрожував утримати 1 млрд доларів кредитних коштів, якщо Україна не звільнить головного прокурора, якого згодом таки звільнили за звинуваченнями в корупції. В той час генпрокурором України був Віктор Шокін.

За даними видання, молодший син колишнього віцепрезидента США Гантер Байден був членом ради директорів української енергетичної компанії, діяльність якої розслідував прокурор.

Про що скарга?

Як пише Washington Post, у скарзі йде мова про розмову та "обіцянку", яку Трамп дав неназваному іноземному лідеру.

Це так занепокоїло розвідника, який працював у Білому домі, що він надіслав скаргу генеральному інспектору відділу, як розповіли виданню два поінформовані джерела.

Скарга отримала статус "невідкладного питання".

Щонайменше частина скарги стосується України, пише New York Times з посиланням на два поінформовані джерела. За даними видання, скарга стосується не однієї розмови, а й інших випадків із Трампом.

Скаргу подали 12 серпня - через два з половиною тижні після розмови Трампа з Зеленським, зазначають американські ЗМІ.

Згідно із законом, змістом такої скарги мали б поділитися із конгресом, але цього не сталося.

Про існування скарги тиждень тому повідомив голова комітету з розвідки, конгресмен-демократ Адам Шифф. Він також заявив, що надати зміст конгресменам головному інспектору завадив виконуючий обов'язки директора національної розвідки Джозеф Магуайр, пише NYT.

Демократи звинуватили Магуайра в тому, що своїми діями він порушує закон, ймовірно, аби захистити Трампа або іншого високопосадовця, пише NYT.

У розвідці ж стверджують, що керувалися законом, а не політикою. На думку директора Нацрозвідки, скарга не відповідала визначенню "невідкладного питання", тому і не підлягала розголошенню.

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Головний інспектор розвідки Майкл Аткінсон із цим не погодився. У четвер, 19 вересня, він дав свідчення перед комітетом з розвідки Палати представників США.

Втім, про зміст скарги він говорити відмовився, навіть не сказав, чи йшлося там про Трампа, як розповіли виданню члени комітету. Натомість обговорювали процедуру подання скарги і чи справді ця скарга потребує невідкладної уваги.

Розслідування конгресменів

Літня телефонна розмова Трампа та Зеленського у вересні стала предметом розслідування конгресменів-демократів, які намагаються з'ясувати, чи намагалися Трамп і його адвокат Джуліані маніпулювати українською владою, аби допомогти кампанії Трампа на виборах у 2020 році.

Голови трьох комітетів Палати представників минулого тижня відправили запит з вимогою надати їм повну стенограму і список учасників розмови, пише видання.

Як зазначила група голів комітетів, з'являється все більше свідчень про те, що близько двох років Трамп та його адвокат Руді Джуліані, ймовірно, діяли поза законними дипломатичними каналами, щоб "умовити українську владу зайнятися двома політично-вмотивованими розслідуваннями під прикриттям антикорупційної діяльності".

Частково розслідування стосується того, чи просили Трамп та Джуліані Україну зайнятися справою сина Джо Байдена. Зокрема, голови комітетів розглядають і припущення щодо того, чи міг Трамп погрожувати затримати 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні, пише Washington Post.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський невдовзі має зустрітись з Дональдом Трампом

В короткому офіційному повідомленні прес-служби президента Зеленського про розмову з Трампом, що відбулася 25 липня, зазначалося: "Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США".

Що раніше казав Трамп

Трамп заперечує неправомірні дії, про які начебто йдеться у скарзі.

У дописі у Twitter президент США назвав цю історію "фейковими новинами".

Він також заявив, що в курсі того, що його розмови з лідерами інших країн слухають спецслужби.

"Чи хтось настільки дурний, що вірить у те, що я міг би сказати щось недоречне іноземному лідеру? У будь-якому разі я б зробив лише те, що правильно, і лише те, що добре для США!" - заявив президент США.

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