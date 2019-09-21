Поліція затримала Семенченка і 27 активістів, які блокували російське вугілля на Львівщині

Копирайт изображения Штаб блокади торгівлі з окупантами Image caption Блокувальники на Львівщині

Спецпідрозділи поліції затримала 28 активістів, які вже кілька тижнів блокували залізничні вагони з російським вугіллям на Львівщині.

Правоохоронці стверджують, що ті не реагували на законні вимоги розблокувати залізницю й чинили фізичний спротив.

Поліція повідомила про п'ятьох постраждалих правоохоронців, один з яких потрапив у лікарню.

Всіх затриманих доправили до відділку поліції й встановлюють їхні особисті дані.

Одним з лідерів активістів був колишній депутат парламенту та екскомандир батальйону "Донбас" Семен Семенченко. Його також затримали.

Організація "Штаб блокади торгівлі з окупантами" вказує, що на станції Соснівка Сокальського району вони блокували сотні вагонів з російським вугіллям, яке мали надійти на збагачувальну фабрику в місті Червоноград.

Активісти вказують, що вугілля може мати стосунок до окремих проросійських депутатів парламенту.

Проте вдень 21 вересня поліція розігнала та затримала блокувальників. Активісти стверджують, що серед них багато місцевих ветеранів АТО та шахтарів, які протестували проти торгівлі з Росією та завезення звідти вугілля.

На сторінці Facebook організації виклали відео сутичок з поліцією та затримань.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Семен Семенченко - серед затриманих

Раніше поліція Львівщини повідомила, що порушила кримінальну справу за фактом блокування залізниці.

"21 вересня надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству", - повідомили у поліції.

Ще вдень поліція стверджувала, що намагається "переконати правопорушників не чинити беззаконня.

"Якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу", - казали правоохоронці.

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