У Казахстані протестували проти експансії Китаю. Десятки людей затримали

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Поліція у Казахстані затримала близько 60 людей, які вийшли на акції протесту в двох найбільших містах країни. Учасники акції вимагали припинення економічної "експансії Китаю" у центральноазіатську республіку.

Сусідній Китай - один з найбільших інвесторів і торгових партнерів Казахстану, але плани Китаю перенести деякі виробництва і заводи до Казахстану частина населення зустріла з невдоволенням.

Один з учасників протесту в розмові з журналістом AFP розкритикував дії влади, яка замість того, щоб допомагати місцевим виробникам, надає перевагу китайським інвестиціям. Журналіст Reuters помітив, як поліція у Нур-Султані затримувала чоловіка з плакатом, на якому казахською мовою було написано "Зупинимо китайську експансію".

До участі у протесті раніше закликав опальний казахстанський банкір Мухтар Аблязов, який перебуває у Франції. Пана Аблязова вважають однією з найбільш значущих постатей казахстанської опозиції, він поїхав з Казахстану ще 2009 року, а у 2017-му суд Алмати визнав його винним у створенні злочинної організації й розкраданні коштів банку і засудив до 20 років позбавлення волі заочно.

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"Попри неодноразові попередження прокуратури, окремі громадяни пристали на провокаційні заклики забороненої екстремістського організації", - сказали у МВС Казахстану, маючи на увазі створений паном Аблязовим рух "Демократичний вибір Казахстану", заборонений у країні.

Мітинг у суботу не був санкціонований владою, але, як кажуть правозахисники, у Казахстані отримати дозвіл на проведення мітингів практично неможливо: влада знаходить найрізноманітніші причини для відмови.

На цьому тижні кількох жителів Алмати і Нур-Султана заарештували на 10-15 діб за участь у мітингах 4 і 5 вересня. Тоді протестувальники також виступали проти китайських проектів у Казахстані.

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