Порошенко розповів 5 каналу про дві формули, звільнення заручників і можливість свого ув'язнення

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зустріч "нормандського формату" у Берліні відбулася майже три роки тому - у жовтні 2016

Узгодженої формули Штайнмаєра не існує - заявив в інтервю 5 каналу президент України у 2014-2019 роках Петро Порошенко.

"Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось узгодженої, не існує", - заявив колишній президент і розповів про те, що відбувалося на останній зустрічі у Нормандському форматі.

"Я хочу вам розповісти - я вперше про це розповідаю - про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою, коли Путін розповів про формулу Штайнмаєра, написану Лавровим.

Я кажу: "Даруйте, ось лист двох міністрів закордонних справ Франції та Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це - формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться". Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: "Ні, це зовсім не те, у нас Лавров написав формулу Штайнмаєра".

Я кажу: "Перепрошую, але ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете у нього запитати, пане Путін". - "Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо ґрунтуватися на наших пропозиціях". Ось стиль ведення переговорів Росією".

Петро Порошенко також закликав до обережності із використанням "формули Штайнмаєра" під час наступних переговорів, аби не сталося так, "щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих (місцевих - Ред.) виборах". Крім того, він застеріг "не грати у перегляд досягнутих домовленостей по Мінському формату".

"Розмінна монета"

Копирайт изображения UNIAN Image caption 7 вересня в Україну повернулися 35 українців, затриманих або ув'язнених у Росії

У цьому ж інтерв'ю пан Порошенко розповів, що перша домовленість про звільнення Олега Сенцова була досягнута "через два тижні після його незаконного арешту". Проте вона зірвалася через невиконання російським президентом Володимиром Путіним своєї частини обіцянок при тому, що українська сторона, як і домовлялися, звільнила російських журналістів.

"Це дуже добре і на всі п'ять років навчило, як треба ставитись до таких обіцянок. Було прийнято рішення звільнити цих журналістів. І після цього я телефоную пану Путіну і кажу питання про Сенцова та інших. Він каже: "Так почекайте, мені принесли документи, це терористи".

Відповідаючи на запитання, чому обмін затриманими та ув'язненими стався зараз, за президента Зеленського, екс-президент відповів, що "далі тягнути не було сенсу".

Він також заявив, що "Путін розглядав заручників як розмінну монету, якою він купував можливе скасування санкцій, або якою він намагався підтримати когось, наприклад, Медведчука, або ударити по комусь, наприклад, по Порошенку".

Чому не вийшла Роттердам-

Копирайт изображения UNIAN Image caption Одне з небагатьох фото, на якому Петро Порошенко і Рінат Ахметов - поруч. ФОТО 2008 року

В інтерв'ю 5 каналу Петро Порошенко також відкинув свою причетність до запровадження так званої формули Роттердам+.

"Ніякого відношення я до цієї формули я не маю. Ніколи її в очі не бачив, до того, як вона була запроваджена і презентована ринку, до того як вона почала публічно обговорюватись", - заявив пан Порошенко.

Що таке Роттердам+

Так звану формулу Роттердам+ було запроваджено у 2016 році. За рішенням НКРЕКП, вартість вугілля у виробництві теплової генерації розраховується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Багато експертів з питань енергетики називали цю формулу корупційною і такою, що дає конкурентні переваги і додаткові прибутки головному гравцю на ринку теплової енергетики - компанії ДТЕК, що входить до складу групи СКМ, контрольованої Рінатом Ахметовим.

Петро Порошенко також звернув увагу, що у разі, як критики формули мали рацію, то після її скасування із початком роботи енергоринку за новими правилами після 1 липня, ціни на електрику мали б зменшитися, тоді як насправді вони виросли.

Через місяць після інавгурації президент Зеленський пообіцяв перетворити "Роттердам+" на "Роттердам-".

8 серпня НАБУ повідомило про підозру шістьом особам, причетним до появи формули Роттердам+, зокрема, і Дмитру Вовку, колишньому голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Їх підозрюють у завданні збитків країні і громадянам на майже 19 млрд грн.

"Нічого в них не вийде"

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Державному бюро розслідувань (ДБР) зареєстрували 11 кримінальних проваджень, де фігурує експрезидент Петро Порошенко

Пан Порошенко прокоментував також і те, чи не боїться він потрапити у тюрму, зокрема, і через низку справ, що їх порушила проти нього ДБР.

"Я не боюся нікого і нічого, моя політсила не боїться нікого, і нічого в них не получиться,- заявив експрезидент. - Я багато років був в опозиції. І ці хлопчики - не перші, хто хотіли запроторити Порошенка... Нічого в них не вийде".

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