Іранським жінкам дозволили відвідувати футбольні матчі - вперше з 1979 року

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Іранські жінки матимуть змогу відвідувати футбольні матчі, починаючи з поєдинку відбіркового етапу чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що обговорював це питання з іранською владою після нещодавньої смерті іранської вболівальниці, і його запевнили, що жінки зможуть вільно відвідувати матчі.

Одразу після Ісламської революції 1979 року в Ірані жінкам було заборонено перебувати на стадіонах, де грають чоловіки.

На початку вересня вболівальниця Сахар Ходаярі була затримана, коли спробували потрапити на стадіон у чоловічому одязі.

Вона побоювалася, що її посадять, і підпалила себе біля будівлі суду. Приблизно за тиждень вона померла від отриманих опіків.

Загибель жінки викликала обурення як у самому Ірані, так і за його межами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На стадіонах в Ірані до цього часу можна було побачити виключно чоловічу аудиторію

На знак солідарності чимало європейських футболісток почали виходити на поле з блакитними пов'язками - так вони вшановували пам'ять Ходаярі, яка одягалася у блакитні кольори своєї улюбленої команди.

Після трагічного інциденту у світі все частіше почали лунати заклики виключити іранську футбольну федерацію з ФІФА.

Делегація ФІФА тиждень перебувала в Ірані, де обговорювала найближчий матч місцевої національної збірної з Камбоджею. Поєдинок запланований на 10 жовтня.

"Нас запевнили, що жінкам буде дозволено відвідувати стадіони. Це важливе рішення, адже за 40 років такого ніколи не було, якщо не враховувати виключні випадки", - сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Заборона на відвідування матчів для жінок не прописана в іранських законах, проте на практиці цього принципу суворо дотримуються, кажуть у правозахисній організації Human Rights Watch.

Минулого року заборону тимчасово скасували під час трансляцій матчів Чемпіонату світу з футболу, які демонструвалися на великих екранах на стадіоні в Тегерані.

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