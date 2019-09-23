Іранським жінкам дозволили відвідувати футбольні матчі - вперше з 1979 року
Іранські жінки матимуть змогу відвідувати футбольні матчі, починаючи з поєдинку відбіркового етапу чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що обговорював це питання з іранською владою після нещодавньої смерті іранської вболівальниці, і його запевнили, що жінки зможуть вільно відвідувати матчі.
Одразу після Ісламської революції 1979 року в Ірані жінкам було заборонено перебувати на стадіонах, де грають чоловіки.
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На початку вересня вболівальниця Сахар Ходаярі була затримана, коли спробували потрапити на стадіон у чоловічому одязі.
Вона побоювалася, що її посадять, і підпалила себе біля будівлі суду. Приблизно за тиждень вона померла від отриманих опіків.
Загибель жінки викликала обурення як у самому Ірані, так і за його межами.
На знак солідарності чимало європейських футболісток почали виходити на поле з блакитними пов'язками - так вони вшановували пам'ять Ходаярі, яка одягалася у блакитні кольори своєї улюбленої команди.
Після трагічного інциденту у світі все частіше почали лунати заклики виключити іранську футбольну федерацію з ФІФА.
Делегація ФІФА тиждень перебувала в Ірані, де обговорювала найближчий матч місцевої національної збірної з Камбоджею. Поєдинок запланований на 10 жовтня.
"Нас запевнили, що жінкам буде дозволено відвідувати стадіони. Це важливе рішення, адже за 40 років такого ніколи не було, якщо не враховувати виключні випадки", - сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Заборона на відвідування матчів для жінок не прописана в іранських законах, проте на практиці цього принципу суворо дотримуються, кажуть у правозахисній організації Human Rights Watch.
Минулого року заборону тимчасово скасували під час трансляцій матчів Чемпіонату світу з футболу, які демонструвалися на великих екранах на стадіоні в Тегерані.
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