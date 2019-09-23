Еммі-2019: список переможців у основних номінаціях

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У Лос-Анджелесі пройшла чергова урочиста церемонія вручення телевізійної премії "Еммі".

Серед тріумфаторів - "Гра престолів", яку вкотре визнали найкращим драматичним серіалом року. Загалом серіал переміг у 12 категоріях при тому, що мав рекордні 32 номінації на "Еммі".

А от міні-серіал "Чорнобиль", який був номінований у 19 категоріях, переміг у 10 з них. Саму стрічку визнали найкращим міні-серіалом року, а сценарист Крейг Мезін і режисер Джонан Ренк визнали переможцями у своїх категоріях.

Найкращою драматичною акторкою стала Джоді Комер (серіал "Вбиваючи Єву"), актором - Біллі Портел ("Поза").

Ось як виглядає список переможців у кількох основних номінаціях "Еммі":

Найкращий драматичний серіал

"Гра престолів"

"Краще подзвоніть Солу

"Тілоохоронець"

"Вбиваючи Єву"

"Озарк"

"Поза"

"Спадкоємці"

"Це - ми"

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Найкращий міні-серіал

"Чорнобиль"

"Втеча з тюрми Даннемора"

"Фоссі/Вердон"

"Гострі предмети"

"Коли вони бачать нас"

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Найкращий комедійний серіал

"Флібег"

"Баррі"

"У кращому світі"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Російська лялька"

"Шиттс Крік"

"Віце-президент

Найкращий телевізійний фільм

"Бузогриз" (епізод серіалу "Чорне дзеркало")

"Брекзит"

"Дедвуд"

"Король Лір"

"Моя вечеря з Ерве"

З повним списком номінантів і переможців у кожній категорії можна ознайомитися на сайті премії "Еммі".