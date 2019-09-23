Еммі-2019: список переможців у основних номінаціях
У Лос-Анджелесі пройшла чергова урочиста церемонія вручення телевізійної премії "Еммі".
Серед тріумфаторів - "Гра престолів", яку вкотре визнали найкращим драматичним серіалом року. Загалом серіал переміг у 12 категоріях при тому, що мав рекордні 32 номінації на "Еммі".
А от міні-серіал "Чорнобиль", який був номінований у 19 категоріях, переміг у 10 з них. Саму стрічку визнали найкращим міні-серіалом року, а сценарист Крейг Мезін і режисер Джонан Ренк визнали переможцями у своїх категоріях.
- Моторошна правда і вигадки серіалу "Чорнобиль" - розповідь очевидця
- Найкращі серіали року: "Чорнобиль", "Флібег", "Роки" та інші
Найкращою драматичною акторкою стала Джоді Комер (серіал "Вбиваючи Єву"), актором - Біллі Портел ("Поза").
Ось як виглядає список переможців у кількох основних номінаціях "Еммі":
Найкращий драматичний серіал
- "Гра престолів"
- "Краще подзвоніть Солу
- "Тілоохоронець"
- "Вбиваючи Єву"
- "Озарк"
- "Поза"
- "Спадкоємці"
- "Це - ми"
Найкращий міні-серіал
- "Чорнобиль"
- "Втеча з тюрми Даннемора"
- "Фоссі/Вердон"
- "Гострі предмети"
- "Коли вони бачать нас"
Найкращий комедійний серіал
- "Флібег"
- "Баррі"
- "У кращому світі"
- "Дивовижна місіс Мейзел"
- "Російська лялька"
- "Шиттс Крік"
- "Віце-президент
Найкращий телевізійний фільм
- "Бузогриз" (епізод серіалу "Чорне дзеркало")
- "Брекзит"
- "Дедвуд"
- "Король Лір"
- "Моя вечеря з Ерве"
З повним списком номінантів і переможців у кожній категорії можна ознайомитися на сайті премії "Еммі".