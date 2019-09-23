Еммі-2019: список переможців у основних номінаціях

  • 23 вересня 2019
Еммі Копирайт изображения Getty Images

У Лос-Анджелесі пройшла чергова урочиста церемонія вручення телевізійної премії "Еммі".

Серед тріумфаторів - "Гра престолів", яку вкотре визнали найкращим драматичним серіалом року. Загалом серіал переміг у 12 категоріях при тому, що мав рекордні 32 номінації на "Еммі".

А от міні-серіал "Чорнобиль", який був номінований у 19 категоріях, переміг у 10 з них. Саму стрічку визнали найкращим міні-серіалом року, а сценарист Крейг Мезін і режисер Джонан Ренк визнали переможцями у своїх категоріях.

Найкращою драматичною акторкою стала Джоді Комер (серіал "Вбиваючи Єву"), актором - Біллі Портел ("Поза").

Ось як виглядає список переможців у кількох основних номінаціях "Еммі":

Найкращий драматичний серіал

  • "Гра престолів"
  • "Краще подзвоніть Солу
  • "Тілоохоронець"
  • "Вбиваючи Єву"
  • "Озарк"
  • "Поза"
  • "Спадкоємці"
  • "Це - ми"
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Найкращий міні-серіал

  • "Чорнобиль"
  • "Втеча з тюрми Даннемора"
  • "Фоссі/Вердон"
  • "Гострі предмети"
  • "Коли вони бачать нас"
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Найкращий комедійний серіал

  • "Флібег"
  • "Баррі"
  • "У кращому світі"
  • "Дивовижна місіс Мейзел"
  • "Російська лялька"
  • "Шиттс Крік"
  • "Віце-президент

Найкращий телевізійний фільм

  • "Бузогриз" (епізод серіалу "Чорне дзеркало")
  • "Брекзит"
  • "Дедвуд"
  • "Король Лір"
  • "Моя вечеря з Ерве"

З повним списком номінантів і переможців у кожній категорії можна ознайомитися на сайті премії "Еммі".

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