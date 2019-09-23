На вихідних в Україні у двох ДТП загинули 18 людей

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За вихідні в Україні сталися одразу дві масштабні аварії за участю пасажирських перевізників. У кожній із них загинули по дев'ятеро людей.

Трагедія на Житомирщині

Пізно ввечері у неділю на трасі Київ-Чоп після зіткнення вантажівки і автобуса 9 людей загинули, ще 10 отримали травми, повідомляє Нацполіція.

За даними правоохоронців, близько 22:30 водій вантажівки з цистерною, який їхав у напрямку столиці, не впорався з керуванням і врізався в автобус, який стояв на узбіччі.

Водій автобуса нібито зупинився для заміни колеса. В автобусі подорожували 49 пасажирів, але в момент зіткнення з вантажівкою частина з них вийшла на вулицю і стояла на узбіччі.

Особи загиблих наразі встановлюються - неповнолітніх, кажуть в поліції, серед них немає.

Дев'ятьох постраждалих госпіталізовано до Новоград-Волинської лікарні.

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Водія вантажівки, за останніми даними, затримано.

Трагедія на Одещині

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Ще одна аварія, яка забрала життя дев'ятьох людей на минулих вихідних, сталася на Одещині.

У суботу між селами Нова Долина та Прилиманським під Одесою маршрутка, переповнена людьми, зіткнулася з вантажівкою.

У поліції вказують, що маршрутка Мерседес "Спрінтер" прямувала до Одеси, а вантажівка їхала у зворотному напрямку.

За попередніми даними, винуватцем аварії правоохоронці вважають водія фури.

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