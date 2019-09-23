Скандал у США та Україна. Що відбувається - максимально коротко

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У США вирує гучний політичний скандал. З одного боку - прибічники президента Трампа, з іншого - його опоненти. До чого тут Україна? Коротко пояснюємо, що відбувається, - для тих, хто все пропустив.

З чого зараз все почалося?

З того, що Трамп і Зеленський поговорили телефоном. Розмова відбулася наприкінці липня, але в центрі уваги опинилася лише зараз.

Про що саме спілкувалися президенти, точно невідомо. Проте відомо, що розмова дуже занепокоїла одного американського розвідника, який начебто знайомий з усім її змістом. Це стало приводом для внутрішнього розслідування в американських спецслужбах.

Американська преса з посиланням на власні джерела пише, що під час розмови із Зеленським Трамп просив його посприяти в Україні розслідуванню проти колишнього віце-президента США Джо Байдена або його сина.

Джо Байден - один із лідерів Демократичної партії і, як вважається, найімовірніший конкурент Трампа на майбутніх президентських виборах.

Критики Трампа переконані, що він умовляв Зеленського ініціювати розслідування, аби таким чином нашкодити рейтингу свого суперника.

Але до чого тут Україна, що за розслідування вона може розпочати?

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За часів президентства Барака Обами Джо Байден курував українські питання. Водночас його син - Хантер Байден - входив до ради директорів української газовидобувної компанії Burisma.

Коли Генпрокуратурою керував Віктор Шокін (2015-2016 роки), щодо Burisma проводилося розслідування.

Зрештою Шокіна звільнили, а Джо Байден заявив, що це рішення - його заслуга. Мовляв, саме він наполіг на зміні очільника ГПУ.

Свого часу це стало приводом для скандалу довкола самого Байдена. Опоненти припускали, що він чинив тиск на українське правосуддя у власних інтересах - щоб захистити компанію, яка має стосунок до його сина.

Саме цей інцидент, пишуть американські ЗМІ, Трамп і просив розслідувати Зеленського.

Що кажуть сторони?

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Джо Байден назвав дії президента США і використання ним посади для передвиборчих цілей "огидною поведінкою" і закликав Білий дім оприлюднити запис телефонної розмови із Зеленським.

"Він використав владу та ресурси США для тиску на суверенну країну, партнера, який досі перебуває під прямою атакою Росії", - йдеться у заяві Байдена.

Водночас сам Трамп усі звинувачення заперечує і каже, що опоненти навмисно роздмухують цю історію. Розмову із Зеленським він називає "ідеально чудовою і рутинною".

Відомо, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані впродовж останніх місяців кілька разів бачився з українськими посадовцями - зокрема, з Юрієм Луценком - і обговорював з ними ситуацію довкола Джо Байдена.

Втім, у одному з інтерв'ю Джуліані суперечив сам собі. На питання "Чи просили ви Україну розпочати розслідування проти Байдена?" він сказав, що це неправда. А на питання "Чи просили ви Україну придивитися до Байдена?" відповів "Так, звісно".

Історію встиг прокоментувати і голова українського МЗС Пристайко, який заперечив, що під час телефонної розмови Трамп тиснув на Зеленського.

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