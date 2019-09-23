Парубій заявив, що проти нього є справа через події 2 травня в Одесі

Копирайт изображения Unian Image caption Будинок профспілок, Одеса. 2 травня 2014 року

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

У документі, який колишній спікер парламенту додав до публікації, йдеться про те, що досудове розслідування щодо нього проводиться "за фактом створення і координування Парубієм А. В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 2.05.2014 на території Одеси".

Факт відкриття справи, твердить Парубій, його зовсім не здивував.

"Що здивувало, так те, що у тексті не було (поки що) формулювань про "організацію, координацію і здійснення Парубієм державного перевороту під кодовими назвами "Майдан", "Революція Гідності", про "незаконне усунення від влади законно обраного про президента Януковича", про "захоплення влади організованою злочинною групою", "злочинну протидію державній політиці реінтеграції України у єдиний простір з братньою Російською Федерацією", - іронізує Парубій.

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Водночас, вважає він, все це "вже досить виразно прочитується між рядками".

Як свідчить документ, справу щодо Парубія відкрито ще місяць тому - 23 серпня.

Згадуючи про події весни 2014 року, ексголова Ради пише: "Як на Майдані, як і в АТО, як і під час захисту наших південних областей, зупиняючи "русскую весну", я робив все можливе для захисту України".

Одеська трагедія

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей - шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, 42 - внаслідок пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Ще 250 людей постраждали.

Розслідування справи досі не завершено.

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Сутички розпочалися між ультрас "Чорноморця" та "Металіста", до яких доєдналися проукраїнські активісти, з одного боку, й проросійськи налаштованими активістами - з іншого.

Протистояння і бійки тривали у центрі міста, згодом сутички переросли у переслідування активістів у різних частинах Одеси і, зокрема, на Куликовому полі.

Саме там було найбільше жертв через пожежу в Будинку профспілок, в якому сховалися проросійські активісти.

Після того, як спалахнула пожежа, багато людей не мали змоги вийти із Будинку профспілок.

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