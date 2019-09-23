"Це не Марс": чому в Індонезії почервоніло небо

Копирайт изображения Eka Wulandari Image caption Індонезійська провінція Джамбі нагадує кадри з постапокаліптичного кіно

Небо над індонезійською провінцією на вихідних почервоніло через масштабні лісові пожежі, які охопили величезні частини країни.

Один житель провінції Джамбі, який зробив фотографії неба, сказав, що через дим у нього боліли очі та горло.

Щороку пожежі в Індонезії створюють димову завісу, яка може охоплювати усю Південно-Східну Азію.

Експерт з метеорології розповів BBC, що незвичний колір неба став наслідком явища, відомого як Релеївське розсіювання.

Ека Вуландарі із села Мекар Сарі в провінції Джамбі зробила серію знімків криваво-червоного неба близько опівдня у суботу.

Імла того дня була особливо густою, розповіла вона.

Копирайт изображения Eka Wulandari

21-річна пані Вуландарі розмістила фото у Facebook. Відтоді ними поділилися понад 34 тис. разів.

Водночас вона розповіла Індонезійській службі BBC, що багато людей в інтернеті сумнівалися у тому, що фотографії справжні.

"Але це правда. Це реальні фото та відео, які я зняла на свій телефон", - розповіла дівчина і додала, що у понеділок димова завіса все ще зберігається.

Копирайт изображения Eka Wulandari

Ще один користувач Twitter опублікував відео, на якому видно небо схожого кольору.

"Це не Марс. Це Джамбі, - сказав користувач Зуні Шофі Ятун Ніса. - Людям потрібно чисте повітря, а не дим".

Індонезійська метеорологічна агенція BMKG повідомила, що супутникові знімки виявили численні гарячі точки та густий дим в районі Джамбі.

Професор Ко Ті Йонг із Сінгапурського університету соціальних наук пояснив, що це явище, відоме як Релеївське розсіювання, створюють окремі типи частинок, які присутні у повітрі під час задимлення.

"У димовій завісі більшість частинок має розмір близько 1 мікрометра, але ці частинки не змінюють кольору світла, який ми бачимо", - сказав він BBC.

"Є також дрібніші частинки, приблизно 0,05 мікрометра або менше, яких у димовій завісі менше, але все ж їх дещо більше, ніж коли диму немає... але цього достатньо, щоб червоне світло розсіювалось сильніше, ніж синє світло - і саме тому ви бачите більше червоного, ніж синього".

За його словами, те, що фотографії були зроблені близько опівдня, може бути причиною того, що небо виглядає червонішим.

"Якщо сонце над головою, і ви дивитесь вгору, ви будете дивитись на лінію сонця, і здаватиметься, що небо більш червоне".

Професор Ко додав, що це явище не впливає на температуру повітря.

Цьогорічне задимлення було одним з найгірших за останні роки.

Димову завісу спричинили пожежі в Індонезії та меншою мірою в частинах Малайзії. Горіння, як правило, припадає в основному на період з липня по жовтень, коли у Індонезії сухий сезон. За даними національної агенції з питань катастроф Індонезії, за перші вісім місяців року вже було спалено близько 328 724 га землі.

Частину відповідальності за задимлення покладають на великі корпорації та дрібних фермерів, які користуються сухим періодом для очищення землі для вирощування пальмової олії, целюлозних та паперових плантацій підсічно-вогневим методом.

Ця методика дуже популярна у регіоні, та є, мабуть, найпростішим способом для фермерів очистити свою землю і допомагає їм позбутися будь-яких захворювань, які могли вплинути на їхній урожай.

Однак ці пожежі часто виходять з-під контролю та поширюються на ліси, що є під охороною.

Підсічно-вогневий метод є незаконним у Індонезії, але його все одно дозволяють протягом багатьох років, в той час як дехто стверджує, що такій ситуації сприяє корупція та слабке управління.

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