Трагічне полювання: замість кабана син застрелив батька

Копирайт изображения Getty Images Image caption Син застрелив батька під час полювання на кабана

Італійська поліція звинуватила чоловіка у ненавмисному вбивстві після того, як він застрелив батька під час полювання на кабана.

Двоє чоловіків пересувалися крізь густі хащі біля містечка Постільоне у південній провінції Салерно у неділю, повідомляють італійські ЗМІ.

34-річний син відкрив вогонь, побачивши тінь і почувши шелест листя, і поцілив у нижню частину живота власного батька.

Він одразу підняв тривогу, коли зрозумів, що сталося, і намагався зберегти батькове життя.

Але лікарі нічого не могли зробити, щоб врятувати 55-річного Мартіно Гаудіосо.

Чоловіки полювали на території національного парку, де полювання заборонено, повідомляють місцеві ЗМІ. Поліція вилучила гвинтівку.

У неділю президентка Італійської ліги захисту тварин та довкілля заявила, що Італія стала "Диким Заходом".

"Це справжня національна надзвичайна ситуація", - сказала Мікела Вітторія Брамбілла.

Минулого жовтня міністр охорони довкілля Італії Серджіо Коста закликав до національної заборони на полювання після того, як 18-річного хлопця застрелили біля французького кордону.

Того місяця ще двоє чоловіків - 56-річний та 20-річний - також загинули за схожих обставин.

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