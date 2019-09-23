Чи дійсно Зеленський дезінформував українців про НАБУ?

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу", - відреагували у НАБУ на звернення Зеленського

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро заявила, що президент Зеленський у відеозверненні у Facebook поширив хибну інформацію про повноваження відомства, яка може призвести до перевантаження їхньої гарячої лінії.

"Вимагають хабар? Пропонують "відкат"? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ - 0 800 503 200", - наголосив президент у відеозверненні до українців.

Натомість Рада громадського контролю при НАБУ заявила, що відомство не розслідує всі корупційні злочини, а лише вчинені високопосадовцями злочини, які загрожують нацбезпеці.

"Через хибну інформацію про повноваження Бюро, гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу. Такі дії очільника держави можуть призвести до дестабілізації роботи Бюро", - йдеться у заяві ради громадського контролю.

У Раді громадського контролю при НАБУ нагадали перелік високопосадовців, чиї дії є підслідними для НАБУ. Йдеться, зокрема, про президента з припиненими повноваженнями, народних депутатів, прем'єр-міністра, міністрів та їхніх заступників, очільників відомств, суддів, офіцерів вищого офіцерського класу, керівників суб'єктів великого підприємництва, де державна частка у статутному капіталі сягає понад 50% акцій.

Водночас розмір предмета злочину або завданої ним шкоди у справах, підслідних НАБУ, має дорівнювати або перевищувати суму п'ятисот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на час вчинення злочину (960 500 грн з грудня 2018 року).

Як створювалося НАБУ і які в нього повноваження?

Після зміни влади в 2014 році Україна почала виконувати зобов'язання перед МВФ та ЄС щодо боротьби з корупцією.

Країна погодилась створити низку антикорупційних органів, а їхніх керівників - відібрати на відкритих конкурсах.

Тоді міжнародні партнери та влада України погоджувались, що стара прокуратура, СБУ та міліція не могли ефективно боротись з корупцією.

Копирайт изображения УНІАН Image caption НАБУ з 2015 року очолює Артем Ситник (праворуч), а САП - Назар Холодницький

У 2014 році Верховна Рада схвалила пакет законів, яким передбачили створення трьох нових органів: антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури та агентства з питань запобігання корупції.

Ці органи також були вимогою для надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Головну роль у боротьбі з високопоставленими корупціонерами відвели НАБУ. Детективи бюро мають виключне право розслідувати злочини найвищого керівництва держави, суддів, правоохоронців, керівників державних підприємств та мерів.

НАБУ стало практично незалежним від влади органом зі своїми загонами спецпризначення.

Керівника відомства Артема Ситника обрали на початку 2015 року на конкурсі за підтримки посольств низки західних країн.

Корупцію на нижчому рівні й надалі розслідують прокуратура та Нацполіція.

СБУ ж і далі забезпечує оперативний супровід антикорупційних дій інших правоохоронних органів.

У тандемі з НАБУ працює інший новий орган - Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

САП здійснює прокурорські функції у справах, які розслідують детективи бюро. Стежить за дотриманням законності, погоджує підозри щодо фігурантів розслідування, а також представляє звинувачення у справах НАБУ в суді.

Залишати ці функції старій прокуратурі вирішили недоцільним.

Голова САП Назар Холодницький - заступник генпрокурора, проте його підлеглі мають суттєву автономію та кращу платню.

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