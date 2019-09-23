Копирайт изображения Getty Images Image caption Препарат Mediator заборонили у Франції після 33 років використання

У Франції почався суд, який має вирішити, чи призвели таблетки від діабету, призначені для схуднення, до смерті 2 000 людей.

Виробника препаратів - компанію Servier - звинувачують у введені в оману споживачів через вбивчі побічні ефекти препарату, який згодом використовували для лікування діабетиків із зайвою вагою.

Вважається, що це - один з найбільших скандалів у галузі охорони здоров'я у Франції. Фармацевтична компанія постала перед судом за обвинуваченнями у вчиненні вбивства та введенні в оману.

Компанія Servier спростовує звинувачення, наголошуючи, що не брехала про побічні ефекти.

Французькі експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що препарат, відомий як Mediator ("Посередник"), міг вбити приблизно від 500 до 2000 людей до того, як його відкликали з продажів у 2009 році.

Позивачі судяться і з французьким державним регулятором з обігу ліків, який звинувачують у невиконанні функції запобігання смерті та травматизму.

У судовому процесі братимуть участь понад 2600 позивачів та 21 відповідач, і, як очікується, триватиме він протягом шести місяців.

Суд має також встановити, чому препарат, який використовували з 1976 року, було дозволено продавати так довго, попри різні попередження.

Юристи, які представляють позивачів, стверджують, що виробник ліків навмисно вводив в оману пацієнтів протягом десятиліть, а сприяли цьому поблажливі чиновники.

Servier звинуватили в тому, що компанія отримала прибуток від продажу цих ліків принаймні на 1 мільярд євро.

"Судовий процес приносить величезне полегшення. Нарешті ми маємо побачити кінець нестерпного скандалу", - розповіла агентству Reuters лікар-пульмонолог Ірен Фрашон, яка першою підняла питання щодо побічних ефектів препарату.

Дослідження пані Фрашон базувалося на медичних записах з усієї Франції і дійшло висновку, що серед споживачів Mediator існувала чітка тенденція виникнення проблем із серцевим клапаном. Це стало приводом ще для кількох досліджень, які врешті-решт призвели до заборони препарату.

В одному з досліджень було зроблено висновок, що між 1976 та 2009 роками препарат міг призвести до 500 смертей. В іншому дослідженні наводилася цифра у 2 000 смертей.

Цю кількість оскаржила компанія Servier, де наголосили, що є лише три зафіксовані випадки, коли смерть може бути чітко пов'язана з використанням Mediator.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідження Ірен Фрашон вперше продемонструвало, що споживачі Mediator мали проблеми з серцевим клапаном

Компанія Servier оголосила, що продовжить виплачувати компенсації жертвам. Вона заплатила вже майже 132 млн євро пацієнтам.

"Існує низка обставин, які проливають світло, як все це сталося", - зазначив адвокат фармацевтичної компанії у коментарі Reuters.

Кілька європейських країн, такі як Іспанія та Італія, заборонили вживання препарату на початку 2000-х.

Mediator вперше був розроблений в 1976 році як препарат для зниження рівня жиру в крові.

Пізніше його прописали діабетикам, щоб допомогти їм схуднути.

Але після того як здобули визнання його властивості, які пригнічують апетит, сімейні лікарі почали пропонувати Mediator як загальне лікування. Кожному, хто переймався схудненням, можна було запропонувати використати цей препарат - навіть якщо юридично це було дозволено лише діабетикам.

На момент вилучення з ринку, вважається, що близько п'яти мільйонів людей стали споживачами Mediator, і він опинився серед 50 найбільш прописаних препаратів Франції.

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